Villevermine – Le tombeau du géant

Le tombeau du géant est un nouveau titre de la série Villevermine de Julien Lambert, paru en janvier 2022, aux éditions Sarbacane. Une bande dessinée qui présente une nouvelle enquête pour l’homme qui chuchotait à l’oreille des objets, un polar fantastique bien mené.

Dans les égouts, un géant se meurt. Bientôt, un homme, au dos voûté, le rejoint, pour l’accompagner dans un dernier souffle. Alex le géant demande à son vieil ami de prendre soin de son enfant, de le guider et de le protéger. Il faudra le garder loin des hommes et de leur rage… Le secret doit également être protégé ! Au-dessus, à la surface, dans la ville de Villevermine, une jeune femme raconte à des enfants l’histoire du géant qui fit trembler la ville. Il y a cinquante ans de cela, Villevermine n’était pas plus belle qu’aujourd’hui, mais les voitures étaient plus colorées et les usines du fleuve tournaient à plein régime… Depuis des mois, la terreur régnait dans le quartier, sur cette vieille place. La rumeur circulait, un géant s’était échappé d’un cirque. Une créature dont les méfaits faisaient frémir les femmes, les vieillards et même les hommes !

Le récit est surprenant, original, bien rythmé et captivant, présentant un polar fantastique bien ficelé et un univers fascinant. Jacques Peuplier accepte une nouvelle affaire, retrouver le merlin qui a tué, cinquante ans plus tôt, le géant. Cette enquête va le mener dans les égouts de la ville, où il va tomber, nez à nez avec un géant ! Rencontre surprenante, car ce dernier, après quelques explications à coups de beignes, va se révéler plutôt sympathique et donner une autre version au récit légendaire. Puis, une autre affaire va, de nouveau, le mener dans les égouts, où il va découvrir, toujours plus, la vérité… Mais tout cela non sans mal, car la violence, les combats, les questionnements, vont bon train. En effet, la bande dessinée est pleine de rebondissements, avec ce héros particulier, qui entend et parle aux objets, découvre un terrible secret, une histoire de rédemption, une vérité cachée, une envie de liberté… Le récit est aussi drôle, par moments, avec ces objets qui font leur remarque, offrant des dialogues saugrenus et amusants. Le dessin est particulier, le trait fin, simple et efficace, bien posé, au cadrage travaillé.

Le tombeau du géant est un nouveau tome de la série Villevermine, des éditions Sarbacane, qui présente un récit captivant et réussi. Une enquête bien menée, pour ce polar fantastique qui oscille entre rédemption, recherche de la vérité, violence, secret…