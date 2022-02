Les contes des cœurs perdus – Mauvais sang

Mauvais sang est un nouvel album de la série Les contes des cœurs perdus, des éditions Delcourt, paru en janvier 2022. Une bande dessinée de Loïc Clément et Lionel Richerand, pour les jeunes lecteurs, qui vient compléter la collection, avec un conte qui explore l’anxiété infantile.

Tristan est un petit garçon qui vit dans un centre-ville, qui ressemble à tant d’autres. Il habite un antique manoir, qui est pourtant moins ancien que lui… Tristan Tenebrae est un vampire millénaire à l’apparence d’une enfant de 8 ans. Cela n’est pas facile à vivre tous les jours, pour l’enfant ! Tristan est hyper bileux, méga angoissé, terriblement inquiet, toujours prompt à se faire du mauvais sang. Il a perdu ses parents, il y a fort longtemps, depuis il vit seul avec Mister Jingles, son majordome orang-outan. Il y a aussi quelques habitants squatteurs qui hantent la demeure et Dagobert, le chien fantôme. Tristan est un véritable obsessionnel compulsif, son quotidien consiste à combattre son anxiété chronique. Il se confie à Mister Jingles, qui devient son thérapeute. Il explique que le stress lui procure de perpétuelles crampes d’estomac et va jusqu’à l’empêcher de dormir.

Mais le souci, chez cet enfant est que tout est source d’angoisse ! Il déprime, stress, panique, s’épouvante pour tout et pour rien. Pour combattre tout cela il a tenté de mettre en place une parade. Il a ordonné parfaitement ses journées, avec l’aide d’une liste de choses à faire. Mais cela n’est pas suffisant pour conjurer ses angoisses. Tout va changer le jour où il va rencontrer Lucile, une jeune fille de son âge, ou presque, et sa maman. La bienveillance va le réconforter et le petit garçon va se livrer. En effet, il va parler de ses angoisses et partager et bons moments avec Lucille et sa drôle de famille. Le garçon n’a pas le temps de s’ennuyer, avec différentes activités, mais aussi le partage, la découverte, les moments de bonheur… Le conte est explore le thème de l’anxiété infantile, présenté avec tendresse, dans cette bande dessinée plutôt plaisante à lire. Les personnages sont attachants, tous différents, présentant une famille curieuse et dynamique. Le sujet est abordé avec légèreté, expliquant aussi qu’il faut parler et partager, pour aller de l’avant. Le dessin est surprenant, on reconnaît le trait de Lionel Richerand, avec les yeux des personnages, l’univers fluide et étrange qui se dégage.

Mauvais sang est un nouveau conte de la collection Les contes des cœurs perdus, des éditions Delcourt. Un album jeunesse, qui explore avec tendresse et douceur, le thème de l’anxiété infantile, avec pour remède, l’écoute, le partage, la famille…