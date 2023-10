Partagez





West Side Story – Plongez dans l’univers intemporel de l’amour, de la passion et du conflit urbain ! West Side Story, le chef-d’œuvre emblématique, s’installe au Théâtre du Châtelet jusqu’au 31 décembre 2023. Dans une mise en scène époustouflante vous serez transporté dans les rues brûlantes de New York des années 50. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre l’émotion, la danse et la musique qui font de West Side Story une expérience inoubliable. Réservez vos places dès maintenant pour vivre cette expérience exceptionnelle.

WEST SIDE STORY

Théâtre du Chatelet jusqu’au 31 décembre 2023

Découvrez la magie intemporelle de “West Side Story” avec ses airs emblématiques comme Maria, Tonight, Somewhere, et America. Cette réinvention audacieuse de la comédie musicale, créée en 1957 par Leonard Bernstein, Jerome Robbins, Arthur Laurents et Stephen Sondheim, continue de captiver grâce à son exploration des conflits humains et d’un amour impossible, rappelant Roméo et Juliette. Dirigée par Lonny Price, cette nouvelle production reste fidèle à la chorégraphie originale de Jerome Robbins. Un spectacle qui met en lumière la puissance de l’amour et de l’humanité.

Les Jets et Les Sharks : Un Conflit d’Identité

Au cœur des rues étouffantes de chaleur de l’Upper West Side, parmi les cours d’immeubles décrépits et les entrepôts abandonnés, un drame se joue.

Les Jets, descendants d’immigrants blancs venus d’Europe, se retrouvent en opposition avec les Sharks, récemment arrivés de Porto Rico. Pour ces deux bandes, la bataille ne concerne pas uniquement la domination territoriale, mais aussi l’affirmation de leur identité et leur besoin de se sentir chez eux.

L’Amour Interdit

Le conflit atteint son apogée lorsque Maria, la sœur de Bernardo, le chef des Sharks, tombe amoureuse de Tony, un membre des Jets. La tension est à son comble. Tout espoir de réconciliation entre ces deux gangs est futile, même par simple vanité ou aveuglement. Le destin de nos amoureux est inexorablement tracé vers la tragédie.

Un Mélange de Genres

West Side Story est une œuvre complexe et polyvalente. C’est à la fois une histoire d’amour et de passion, un parcours initiatique, un thriller et une peinture sociale. Il utilise une palette complète de techniques narratives, combinant récit, chorégraphie, musique et paroles avec une virtuosité étourdissante pour créer une œuvre magistrale du début à la fin.

Une Histoire Universelle

L’histoire d’amour impossible entre les deux héros, une incarnation moderne de Roméo et Juliette, qui luttent pour surmonter les préjugés mais sont finalement vaincus par une société hostile, possède une portée universelle. Son attrait et sa pertinence demeurent intacts. La version cinématographique réalisée par Steven Spielberg en 2022 témoigne de l’unicité et de l’intemporalité de ce drame. Le film a été nommé sept fois aux Oscars 2022 et a remporté l’un des prix les plus prestigieux.

WEST SIDE STORY au CHATELET

Le metteur en scène Lonny Price, fort d’une riche expérience dans le théâtre et le cinéma, propose une vision inédite de West Side Story, un chef-d’œuvre de l’amour et de l’humanité.

En 2003, la mise en scène, portant la chorégraphie originale de Jerome Robbins, a suscité l’ovation de millions de spectateurs dans 28 pays à travers le monde.

Le producteur exécutif, Martin Flohr, insiste sur ses liens étroits avec les ayants droit américains de l’œuvre, ressentant l’honneur et la responsabilité d’améliorer l’expérience pour le public international.

Alexander Bernstein, le fils du compositeur légendaire, se dit impressionné par le spectacle. Il met en avant la fantastique troupe, l’orchestre, la danse énergique et les décors magiques, tous rendant hommage à l’œuvre de son père.

Quant à la chorégraphie originale de Jerome Robbins, réinventée par Julio Monge, elle atteint une nouvelle intensité dans cette production. Sous la baguette de Grant Sturiale, un orchestre de vingt musiciens recrée avec brio la musique de Leonard Bernstein, mêlant habilement rythmes entraînants et mélodies devenues des classiques internationaux.

Enfin, une troupe exceptionnelle de trente-quatre artistes, soigneusement sélectionnés parmi des milliers de candidats new-yorkais, insuffle une vie exceptionnelle à cette œuvre totale, portant un enthousiasme contagieux.

Conception et chorégraphie de Jerome Robbins

Livret d’Arthur Laurents

Musique de Leonard Bernstein

Paroles de Stephen Sondheim

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Représentations jusqu’au 31 décembre 2023 (spectacle en anglais avec surtitrage en français)

Théâtre du Chatelet – 2 Rue Edouard Colonne, 75001 Paris

Billetterie : 17 avenue Victoria 75001 PARIS (1h30 avant le spectacle)

Durée : environ 2h25 (entracte compris)

Tarifs : à partir de 14,90€