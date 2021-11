Zoom sur Hergé – Deux nouveaux titres

La collection Zoom sur Hergé, des éditions Sépia, s’enrichit de deux nouveaux titres, Mille sabords ! Mon beau château ! et Hergé ou le retour de l’indien, parus en octobre 2021. Deux livres, au format roman, de Pierre Bénard et Pierre Fresnault-Deruelle, qui présentent le château de Monlinsart et proposent une relecture des 7 boules de cristal.

Dans la campagne, un beau château se dresse, tout gris et blanc, habité par deux antiquaires, qui écumaient toutes les contrées. Ils achetaient pour presque rien des objets qui valaient quelque chose. Le château offrait, à ceux qui s’arrêtaient devant, un visage avenant, avec une façade de pierres blanches et un toit d’ardoises. Il ressemble beaucoup à un château illustre du Loir et Cher…

Le deuxième ouvrage débute par une belle introduction, avant de découvrir le premier chapitre à lire. Le livre propose une relecture des 7 boules de cristal, avec une description des pages et cases de l’album d’Hergé. En commençant par la scène dans le train, où Tintin lit un journal, dans lequel un article présente le retour de l’expédition de Sanders-Hardmuth. Une expédition rentrée du Pérou qui rapporte, dans ses bagages, la momie d’un prince inca…

Les deux ouvrages sont intéressants et captivants, pour tous les fans d’Hergé et de Tintin, qui vont pouvoir retrouver l’univers de ce héros, plus détaillé et décortiqué, pour comprendre certaines subtilités. L’un présente le château de Moulinsart sous toutes ses coutures, permettant de visiter ce château, de découvrir les personnages qui y ont séjourné. Des anecdotes, des détails, pour une immersion sensationnelle de ce lieu unique, tellement palpable. L’autre propose une relecture enrichissante d’un album, pour décortiquer, avec plaisir, certaines scènes, cases, permettant aussi de poser son regard ailleurs que sur le héros. Des photographies, dessins, gravures viennent compléter les deux livres, au format roman.

Mille sabords ! Mon beau château ! et Hergé ou le retour de l’indien sont deux titres de la collection Zoom sur Hergé, des éditions Sépia. Deux livres passionnants, enrichissants, permettant de pénétrer un peu plus dans l’œuvre d’Hergé, à travers la visite du fabuleux château ou reprendre différemment la lecture d’un album.