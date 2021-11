English Tea Shop – Le calendrier de l’Avent 2021

English Tea Shop est une marque anglaise, qui présente un joli calendrier de l’Avent, pour patienter jusqu’à Noël. Un coffret original et élégant, qui propose, en ces temps de fête, de déguster une sélection raffinée de thés et infusions biologiques aux délicates saveurs de saison.

English Tea Shop est une marque anglaise, qui depuis 2010, propose des thés et infusions, dont les ingrédients proviennent des meilleurs agriculteurs, mélangeurs et productions biologiques et équitables, du monde entier. Une gamme qui s’enrichit, présentant des thés incroyables, entre les classiques aux plus insolites, pour surprendre, changer, explorer, découvrir, savourer…

Ainsi, pour patienter jusqu’à Noël, English Tea Shop propose de découvrir 13 saveurs de saisons, entre thés et infusions à découvrir, derrière les cases de ce joli calendrier de l’Avent rouge. Il s’ouvre sur le devant, avec un joli ruban attaché, pour laisser apparaître, 25 cases avec des théières, symbole de la marque anglaise. Sur la page de garde, la présentation de la sélection est listée, pour donner un avant-goût des prochaines dégustations.

La première case cache un sachet triangulaire de Délice de pain d’épices, un thé noir bio, à la cannelle, au gingembre et à la cardamome, à infuser entre 4 et 5 minutes, pour profiter d’une boisson chaude fabuleuse et réconfortante, au bon goût de cannelle et d’épices, pour débuter les festivités. La deuxième case présente le super anis étoilé, un thé noir biologique, au gingembre et clou de girofle, aromatisée à l’anis étoilé, offrant une saveur parfumée plaisante et douce. Ainsi de suite, différents thés et infusions vont être à déguster et cela jusqu’au jour de Noël, inclus, avec ces 25 cases à ouvrir. Une belle sélection, pour l’hiver, afin de patienter en douceur et d’éveiller tranquillement les papilles aux saveurs gourmandes à retrouver pendant ces fêtes de fin d’année. 13 variétés à découvrir et redécouvrir, dans ces fenêtres à ouvrir au fil des jours, pour de tendres moments chaleureux à venir.

English Tea Shop, marque anglaise, présente un joli et réconfortant calendrier de l’Avent, pour patienter jusqu’au jour même de Noël, avec un calendrier beau, bien présenté, et 25 fenêtres à ouvrir, pour savourer une sélection spéciale pour la saison, à travers treize variétés de thés et infusions à déguster.

