La grande chorale du monde est un album de Michael Morpurgo et Emily Gravett, paru aux éditions Kaléidoscope, en octobre 2021. Un joli chant d’espoir, pour sensibiliser les jeunes lecteurs, à la beauté de notre planète et à l’élan commun des animaux et des hommes pour vivre en harmonie.

Tous les matins, un vieil homme parle à un merle, dans son jardin. Il lui explique pourquoi les humains sont si tristes. Perché sur sa branche, le merle écoute. Mais un matin, à l’aube, le merle a eu une idée. Du haut de son arbre, il siffle son idée à tue-tête, comme on lance un signal. Derrière la cabane du jardin, la renarde qui dormait que d’un œil, compris rapidement ce que le merle disait. Aussitôt, elle a sauté et filé dans les bois, pour japper bien haut le message. Le chevreuil l’a répété en traversant le ruisseau. Là, il y avait le martin-pêcheur, la loutre et le cincle plongeur, qui ont entendu la bonne idée lancée…

Ainsi de suite, le message de merle, fait son chemin, un voyage incroyable, pour découvrir les animaux de tous horizons, en passant par les bois, puis les campagnes, les plages, les océans, les rivières, les montagnes, la savane, les jungles… C’est un joli chant, qui devient un concert incroyable, une chorale fabuleuse, qui se produit, pour réchauffer le cœur des hommes tristes et leur rappeler leur place dans cette magnifique nature, généreuse et bienveillante, qu’il faut respecter. Le message est plein d’espoir et de bonté, de bienveillance et de respect, pour la planète. Un récit touchant, optimiste et beau, à travers un texte simple, élancé, qui présente aussi quelques animaux aux jeunes lecteurs, que le lieu où ils vivent. Le dessin est beau, il se veut réaliste, avec des animaux très bien définis, de belles couleurs…

La grande chorale du monde est un bel album, plein d’espoir, des éditions Kaléidoscope, qui invite à entrevoir le joli chant des animaux, pour réchauffer le cœur des êtres humains et de vibrer ensemble, pour veiller sur la planète, lieu où tout le monde vit.