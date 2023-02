3 conseils pour bien préparer le hajj

Se rendre à la Mecque afin d’y accomplir le hajj est une expérience à la fois unique et intense. À ce titre, il est indispensable de prendre toutes les précautions pour que tout se passe bien. Découvrez ici 3 conseils pour bien préparer votre hajj.

Apprêter tous les documents administratifs indispensables

Pour vous rendre en toute légalité à la Mecque, il est indispensable de rassembler quelques documents importants. Dans un premier temps, à partir de votre date de retour, votre passeport doit être valide six mois minimum. Vérifiez donc la durée de validité du passeport avant de songer au pèlerinage à la mecque. En ce qui concerne le visa, faites la demande en ligne ou auprès du consulat saoudien le plus proche de votre domicile.

Pour que votre demande soit traitée, vous devez remplir un formulaire et fournir une photographie récente de format passeport. Enfin, achetez votre billet d’avion et réservez un hôtel avant de vous rendre en Arabie Saoudite. Optez surtout pour un hôtel qui se trouve à proximité des mosquées sacrées.

Préparer méticuleusement sa valise

Avant de vous rendre à la Mecque, assurez-vous d’avoir pris tout ce qui vous permettra d’avoir un bon séjour. Les hommes doivent s’équiper de vêtements conformes aux différents modes d’habillement. Toutefois, pour les rites, vous devez vous vêtir du ihram. De leur côté, les femmes peuvent se contenter de tenues sobres aux tissus respirants et légers.

Elles doivent également se munir d’une petite paire de ciseaux afin de couper une petite mèche de cheveux. Ce geste symbolise la sortie de l’état de sacralisation. Notez que les femmes doivent ôter leur khimar dans la chambre d’hôtel avant de couper la mèche.

Apprendre le déroulement des différents rites

Le pèlerinage à la Mecque est loin d’être un simple séjour. En effet, vous devez avoir plus de notions sur le tawaf et savoir le nombre de tours que vous devez réaliser. De plus, cherchez à savoir le moment idéal où il faut se rendre à Safa et Marwa.

Accordez aussi une importance aux invocations à dire. Pour apprendre rapidement, offrez-vous de petits livres qui abordent les préparatifs spirituels du hajj. Consultez également vos proches qui ont déjà effectué le voyage à la Mecque.