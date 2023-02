L’auberge ….. basque “Chez Pablo” St Jean de Luz

Saint Jean de Luz connu comme étant une ville basque où il fait bon vivre. Saint Jean de Luz mélange plage, histoire, patrimoine, balade et gastronomie. Justement parlons gastronomie. J’ai découverte une petite pépite au cœur de la cité basque. Un de ces restaurants où, lorsque l’on franchi la porte, on se dit que nous allons passer un bon moment. En arrivant “Chez Pablo” pour la première fois on ne se doute pas qu’ici se trouve un petit temple de la cuisine basque.

C’est en 1932 que ce petit bijou basque ouvre ses portes. Le décor n’a pas vraiment changé depuis. Ce qui nous frappe, en rentrant, c’est cet esprit qui se dégage du lieu. Nous sommes dans une auberge, une vraie auberge, comme il en excite de moins en moins. Un lieu qui a su garder son authenticité. Un lieu où on se sent immédiatement comme à la maison.

L’esprit basque est présent partout. D’abord par sa convivialité, la présence de longues tables d’hôtes où l’on prend place à coté d’employés, de cadres, d’habitants du quartier, de touristes, de fins gourmets…. fait de “Chez Pablo” un melting-pot indéniable. C’est une auberge espagnole basque. Bien sur si vous souhaitez un peu “d’intimité” des tables de deux ou quatre convives sont à votre disposition. Pour parodier une célèbre pub “Chez Pablo”, venez y comme vous êtes.

L’ambiance ici est “basque” convivialité, humour, tout est fait pour que vous vous sentiez à la maison ou invité à un repas de famille chez tonton.

L’équipe est propre au lieu, chacun a son caractère, tous se mélangent pour créer un équilibre. L’équipe est comme une recette de cuisine puisque l’accueil qui vous est réservé est un délice.

Adresse familiale “Chez Pablo” est tenu par le papa, la maman alors que le fils est sa jeune femme sont en cuisine. Certes les parents veulent partir à la retraite mais …..

La cuisine

Le maître mot, ici, est le respect de la tradition culinaire basque. Les plats préparés sont au trois quart, des plats issus de recettes de la grands mère. Toutes les entrées et les desserts sont de tradition familiale.

On peut parler de vraie cuisine basque ici, loin de ce que le flux de touristes a l’habitude de manger. Touristes qui pensent manger basque alors que ce n’est qu’un facsimilé proposé pour répondre à des intérêts économiques. Pas de ça “Chez Pablo” où l’on mange basque, avec des produits basques, des recettes basques authentiques, cuisinées et servies par des basques dans un décor basque.

Soupe de poisson charcuteries, poissons, desserts …. Difficile, voir impossible de dire que l’on préfère tel ou tel plat, tout est tellement fin, goutu.

Comme me disait le Chef : “J’ai très peu de déchets, car je réutilise tout. Par exemple le poisson effilé, je ne jette pas ce que je n’utilise pas. Je le réserve pour la soupe de poisson.”

Et, en plus comme tout est délicieux, les assiettes reviennent vides.

Difficile de parler de quelque chose qui vous amène au rêve et vous fait vivre des moments de bonheurs. Le plus simple est de tenter par vous même cette expérience en plein cœur de Saint Jean de Luz.

Ah…., une dernière chose, oubliez l’idée de mettre votre portable sur la table en mangeant. Chez Pablo” c’est la convivialité humaine qui prévaut et non celle de nos téléphones et autres réseaux sociaux.

Pour découvrir et réserver : https://restaurant-chez-pablo.com/