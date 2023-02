Du 3 au 8 mars, le Théâtre National de Nice accueille son premier festival de magie

Du 3 au 5 mars, le Théâtre National de Nice organise son premier festival de magie, à La Cuisine et dans la salle des Franciscains. Entièrement gratuit, il s’adresse au public ainsi qu’aux professionnels et proposera des cours, des stages et des représentations de magie avec des magiciens venus du monde entier.

Le magicien niçois Olmac parrain de cette première édition

Pour reprendre les propos de Muriel Mayette-Holtz, à l’origine de ce projet, « la magie nous est indispensable, elle nous transporte et nous emporte ailleurs. » Pour cette première édition, la directrice du TNN a prévu un programme de grande qualité. Elle a choisi comme parrain le magicien niçois Olivier Macia plus connu sous le nom d’Olmac, représentant de la France au mondial de la magie en 2015 et parrain de cette première édition.

Un grand gala international de magie pour ouvrir le festival

Samedi 4 mars, dès 20h, la salle de La Cuisine accueillera le grand gala international de magie durant lequel dix artistes mondialement reconnus se succèderont pour rendre l’impossible possible. Le public pourra ainsi applaudir Etienne Pradier, David Burlet, Mago Francesco, Magic light Tribe, Doc Mozz, Rémy magicien, Franck Truong, Sergio Starman, Danny Golsmith et Olmac.

Des cours, des stages et des spectacles

Dimanche 5 mars, à 16h sur le parvis de la Cuisine, curieux et débutants pourront participer à un cours de magie. A 18h, ce sera au tour d’Olmac de monter sur scène avec son close-up, « Olmac One Man Show ».

Lundi 6 et mardi 7 mars à 20h : rendez-vous avec « La magie d’Elastic » salle de La Cuisine. Entremêlant acrobaties, mimes, poésie, magie et performances visuelles, Elastic est un champion d’humour visuel.

Mercredi 8 mars, la salle des Franciscains accueillera à 20H le niçois Doc Mozz qui présentera au public un spectacle alliant la prestidigitation à la technologie numérique.

Des rencontres pour les professionnels

Le festival sera aussi l’occasion pour les professionnels, de se réunir lors d’une “Gold Finger’s Convention”. Ils pourront ainsi échanger lors de conférences ou découvrir des nouveautés dans une “Foire aux trucs” qui leur sont réservées, du 3 au 5 mars.

Un concours est également prévu : le meilleur magicien du festival recevra alors le Prix Niçois de la magie.

Le festival est gratuit mais il est nécessaire de réserver au 04 93 13 19 00 ou sur www.tnn.fr