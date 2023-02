Dans une maison pour vieux, un Ehpad, comme on dit maintenant, une maman reçoit les visites de son fils. Parfois elle le reconnaît, parfois elle le prend à tort pour le directeur de l’établissement. Ces visites quasi quotidiennes d’un fils à sa mère qui perd la mémoire, sont parsemées de malentendus, de cocasseries, de quiproquos, et sont surtout d’une immense tendresse et poésie.

Du Rire aux Larmes Une maman qui défend l’entrée de sa chambre à coups de parapluie, un fils débordant d’amour qui défend sa maman, un directeur au bord de la crise de nerf qui défend les lois de l’établissement pour lequel il travaille. Une atmosphère aussi légère qu’embuée, à mesure que la pièce file, le rire ouvre la porte à des souvenirs épars de la Shoah qui remontent à la surface, dans la mémoire trouée de la vielle dame indigne. Mise en scène : Wally Valerina Bajeux Avec : Marc F. Duret, Jean-Paul Comart, Colette Louvois et en alternance Titouan Laporte, Morgan Costa Rouchy, Mathis Duret INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION : Jusqu’au 29 mars 2023 mardi 21h / mercredi 19h / dimanche 11h30 Studio Hébertot – 78 bis Bd des Batignolles, 75017 Paris Tarifs : à partir de 16 euros Durée : 1h20 Téléphone : 01 42 93 13 04 RÉSERVER