4 astuces pour jouer des accords de guitare

Apprendre à jouer des accords de guitare commence par les bases, comme apprendre les noms de chaque corde de guitare et lire les diagrammes d’accords. Que vous preniez des cours de guitare ou que vous appreniez par vous-même, jouer des accords est une première étape importante. Apprendre à jouer des accords de guitare vous aidera à devenir un grand guitariste.

Le terme «accord» fait référence à une combinaison de trois notes ou plus jouées en même temps en grattant les cordes de la guitare. Il existe de nombreux accords de guitare différents, du niveau débutant au niveau avancé. Chaque accord de guitare crée un son et une ambiance uniques. Au fur et à mesure que vous apprenez, vous découvrirez que certains accords semblent avoir un ajustement naturel, conduisant à de fortes structures mélodiques ou à des progressions d’accords utilisées dans de nombreuses chansons populaires, comme par exemple les accords de Hallelujah de Leonard Cohen.

Comme tout instrument de musique, cela peut prendre des années de pratique et de leçons de musique pour maîtriser la guitare. Cependant, avec une connaissance de base des accords, vous pouvez apprendre à jouer une chanson simple en quelques minutes.

Dans cet article je vous présente 4 petites astuces à suivre pour apprendre à jouer les accords si vous êtes débutant.

Apprenez les noms des cordes

Bien que certaines guitares puissent avoir 12 ou 8 cordes, la plupart des débutants commencent avec une guitare à six cordes. Ceci est considéré comme la norme pour les guitares acoustiques et les guitares électriques.

Pour apprendre à jouer des accords , vous devez connaître le nom de chacune des six cordes. Il est également recommandé d’apprendre à accorder les cordes de votre guitare, vous pouvez le faire avec l’un des nombreux appareils d’accord disponibles dans n’importe quel magasin de musique, ou utiliser une application d’accord.

Une fois que votre guitare est réglée et prête à jouer, passez lentement vos doigts ou votre médiator sur les cordes. C’est ce qu’on appelle le grattage.

Familiarisez-vous avec le son d’une guitare ouverte, sans accords, comme référence. Pincez ensuite chaque corde individuellement et découvrez son son unique.

En commençant par le haut du manche de la guitare et en descendant, les cordes sont numérotées de 1 à 6. Vous remarquerez que les cordes changent de hauteur, du plus haut au plus bas, et les cordes inférieures sont également plus épaisses que les aiguës.

Apprenez à lire les diagrammes d’accords

Les diagrammes d’accords sont des représentations visuelles d’une partie du manche de la guitare dans laquelle toutes les informations nécessaires pour apprendre un accord peuvent être écrites.

Ce sont les moyens les plus courants et les plus utiles pour noter rapidement les accords afin que vous puissiez les relier instantanément à la guitare. Ils sont incontournables!



3.Commencez avec les accords ouvert

Les accords ouverts sont essentiels pour tous les guitaristes. Ce sont des accords dans lesquels une ou plusieurs des cordes sont jouées ouvertes (sans être frettées). Parce que nous n’avons pas besoin d’appuyer sur toutes les notes de l’accord, il peut être plus facile d’obtenir un son clair par opposition aux accords sans cordes ouvertes.

4.Assurez-vous que vous pratiquez correctement

Vous allez vouloir vous assurer de développer de bonnes habitudes lorsque vous pratiquez des accords. Ce n’est pas parce que vos doigts sont au bon endroit que vous entendrez correctement l’accord. Vous pouvez évaluer cela en jouant chaque corde de l’accord un par un et en écoutant les notes étouffées ou en sourdine.

Si vous entendez une note qui ne sonne pas correctement, il faudra ajuster vos doigts. N’oubliez pas qu’il est important de pousser le bout des doigts directement dans le manche autant que possible pour éviter de couper accidentellement les cordes adjacentes à celles prévues. Vous pouvez toujours déplacer votre pouce plus loin vers l’arrière du cou pour aider vos doigts à maintenir plus facilement les cordes supérieures aux bons angles.