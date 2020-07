Les jeux du Père Castor pour l’été !

La collection des éditions Flammarion, Les jeux du Père Castor, se complète avec trois nouveaux jeux de cartes, pratiquent à emporter en vacances ! Ainsi Mistigri, la Bataille et le Jeu des familles sont parus en avril 2020, pour le plus grand plaisir des enfants, qui vont pouvoir retrouver leurs héros et jouer avec.

Le jeu du Mistigri est un jeu de cartes, pour les enfants à partir de 3 ans. La boîte se compose de 33 cartes à jouer et une carte de règles. Les bambins vont s’amuser avec les héros du Père Castor, et faire travailler leur mémoire, en associant les paires, pour pouvoir gagner une partie. Mais il va falloir aussi faire attention au Mistigri, une carte qui ne trouve pas son semblable et dont il faut se débarrasser ou ne pas tomber dessus !

Le jeu de Bataille et autres jeux est une seconde boîte à découvrir, qui propose des jeux d’observation, d’attention et de rapidité. Là encore, les enfants vont pouvoir retrouver les héros de leurs histoires préférées, avec de belles illustrations du Père Castor. La boîte se compose de 52 cartes à jouer, de deux jokers et d’une carte de règles. Différents jeux sont à retrouver, en plus de la Bataille, comme le pouilleux ou encore le menteur. Des jeux pour les enfants, plus ou moins grands, à partir de 4 ans.

Le jeu de Famille est la troisième boîte à découvrir, se composant de 40 cartes à jouer et d’une carte de règles. Les enfants retrouvent aussi les héros des histoires du Père Castor, à travers de belles illustrations. Le jeu, pour les jeunes joueurs à partir de 4 ans, invite à observer les dessins et à reconstituer le plus grand nombre de familles, parmi les 8 présentées. Un jeu d’observation, de réflexion et de logique, parfait pour les jeunes enfants.

Les histoires classiques du Père Castor, mais surtout les héros, sont à retrouver dans trois jeux de cartes, parus aux éditions Flammarion. Dans de petites boîtes solides et pratiques à transporter, surtout en vacances, les jeux de Mistigri, Bataille et Jeu de familles, vont faire d’heureux jeunes joueurs, pour les soirées ou jours de pluie et d’orage.