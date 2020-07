Peut-on encore accepter de parler de “foires d’art” ?

Comme la majorité des évènements culturels, les foires d’art ont été victimes d’annulation en chaine pour cause de Coronavirus Covid-19. Seront-elles réellement regrettées ? C’est aujourd’hui la question qui se pose. Les foires sont-elles encore un moyen de découvrir l’art ?

Qu’est-ce que les foires d’art ?

Une foire d’art est une manifestation d’art contemporain rassemblant l’ensemble des expositions de galeristes. Les galeries d’art présentent différentes œuvres des artistes qu’elles représentent. Il peut s’agir d’un tableau contemporain, de sculptures ou encore de photographies.

La première foire d’art a eu lieu à Cologne en 1967. Trois ans plus tard, la foire d’art de Bâle nommée Art Basel a vu le jour. Aujourd’hui Art Basel regroupe plus de 290 galeries venues de plus de 35 pays différents. Art Basel de Bâle se décline en une version américaine avec Art Basel Miami Beach créée en 2002 et une version asiatique avec Art Basel Hong Kong créée en 2013. Face à elles, de nombreuses autres foires d’art s’organisent à travers le monde, dont la Frieze Art Fair fondée en 2003 à Londres, la FIAC, la plus importante foire d’art contemporain de France, ou encore ARCO Madrid, l’une des foires d’art contemporain les plus visitées au monde.

Les foires d’art sont-elles encore d’actualité ?

Les foires d’art ont pour intérêt d’offrir une vitrine internationale aux artistes présentés par les galeristes. Elles donnent de la visibilité à leur travail et mettent en lumière les dernières tendances en matière d’art contemporain. De plus en plus critiquées, les foires d’art sont également un rendez-vous commercial où spéculation et carnet de chèques font bon ménage.

À la différence des biennales, événements où les œuvres sont exposées mais pas vendues, la foire d’art est une manifestation commerciale. Les transactions effectuées permettent à la fois de faire vivre les galeristes, mais également de fixer la cote des jeunes artistes. À juste titre, on pourrait se demander où se situent les considérations artistiques dans tout ça ?

Pour les galeries d’art, s’internationaliser n’est plus un choix, mais bel et bien une obligation si elles souhaitent conserver leurs artistes les plus lucratifs. Être présent dans une foire d’art constitue un poste de dépense très important pour les galeristes. Il s’agit de compter les frais de location d’un espace, mais aussi de régler les frais de transport et d’assurance des œuvres. Alors bien sûr, vendre et toucher les gros collectionneurs d’art restent les motivations majeures de ce genre de rassemblement, au grand dam des artistes parfois excédés d’être uniquement le fruit de spéculations.

Quelles alternatives aux foires d’art traditionnelles ?

Les foires d’art sont passées de 60 foires en 2000 à près de 300 en 2019. La crise du Coronavirus Covid-19 a impacté l’organisation des foires d’art de manière inédite. Tout bonnement annulées dans leurs versions initiales, les foires d’art ont été obligées d’innover. Grand gagnant de la crise : le digital. Pour exemple, la 22e édition d’Art Paris s’est déclinée en galerie virtuelle pendant un mois, tout comme Art Brussel qui a lancé une plateforme en ligne afin de présenter les galeries participantes et les artistes qu’elles représentent.

Côté Frieze Art Fair, l’édition new-yorkaise a également choisi de présenter son édition 2020 en ligne. Plus de 200 galeries du monde entier ont proposé de faire découvrir le travail d’artistes établis et émergents par le biais de galeries d’art en ligne.

Le web : nouveau moyen pour découvrir l’art ?

Face à la crise sanitaire, de nombreuses galeries d’art ont été contraintes et forcées de fermer leurs portes, au même titre que les foires d’art cette année. Bien que les foires d’art les plus renommées sortiront non sans laisser quelques plumes de cette année blanche, pour d’autres plus petites, difficile de rester aussi positif.

Aussi, les foires d’art 2020 représentent un énorme manque à gagner pour les galeristes. La question qui se pose à présent est : comment réussir à redresser la barre ? Côté artistes, l’aspect financier vient s’ajouter à la perte de visibilité qu’offrent les évènements internationaux. La foire d’art un également un moyen d’entrer en relation avec des collecteurs afin de maintenir le lien à l’année.

Tout comme pour la tenue des foires d’art, le digital marque aussi des points lorsqu’il s’agit de faire briller l’art à travers le monde. Parce que le web ne connaît pas de frontières, il est un moyen efficace de faire découvrir l’art et les artistes. Les galeries d’art en ligne permettent de susciter l’intérêt des néophytes comme des plus expérimentés.

Nouveau moyen de vendre de l’art, les galeries en ligne n’en restent pas moins chargées d’autres missions : mettre en valeur le travail et la démarche artistique, et réduire la distance entre l’artiste et les amateurs d’art. N’est-ce pas là le rôle majeur des galeristes ?