4 astuces pour mieux jouer au scrabble

Le scrabble est l’un des meilleurs jeux des lettres très reconnus aujourd’hui. Il est passionnant quand on le sait jouer et particulièrement quand on dispose de quelques astuces importantes à cet effet. Les quatre astuces suivantes vous permettront d’augmenter vos chances de gagner au scrabble et de devenir meilleur joueur. Bien sûr, il faudra les utiliser très souvent pour mieux les maîtriser.

Maîtriser l’ODS et la conjugaison française

Il est nécessaire de vous habituer à l’ODS plutôt qu’au dictionnaire classique. En effet, l’ODS est propre au scrabble. Fait par la fédération internationale de scrabble francophone, il comporte tous les mots malins retenus pour le scrabble, surtout les mots d’origine non française. Pour utilisation, il est disponible en application pour les appareils smartphones.

En outre, le bon scrabbleur doit également s’habituer à la conjugaison française. En ce sens, il est préférable d’assimiler les verbes de quatre à neuf lettres afin de maximiser la chance.

Prioriser les mots qui comportent des lettres chères

Pour augmenter vos chances au scrabble, mémorisez les mots dans lesquels apparaissent les lettres J, K, Q, W, X, Y, Z. Elles sont les lettres chères du scrabble qui permettent d’obtenir un score très élevé. Il est préférable de prioriser les mots dont les caractères sont de deux ou trois lettres comme: ex, jeu.

Savoir faire un scrabble

Apprendre à faire des scrabbles est crucial pour être un bon scrabbleur. En effet, faire un scrabble, c’est arriver à construire d’un coup un mot contenant sept lettres ou plus. Une telle action pendant le jeu donne droit à cinquante points de bonus en plus du score normal gagné. Cependant, notez qu’il n’est pas facile de faire un scrabble au cours d’un jeu.

Disposer de quelques stratégies avancées

En dehors du fait de jouer avec la mémoire personnelle, il est également important de savoir quelques autres stratégies pour gagner au scrabble. En effet, on peut facilement passer en tête de score en utilisant quelques tactiques. Ainsi, vous pouvez jouer en fonction du jeu de votre adversaire. Il s’agira de chercher à lui bloquer les cases bonus, en suivant son jeu. À cet effet, cherchez à voir comment tricher au scrabble. Cela vous permettra d’être plus rusé!