4 bienfaits du CBD à connaitre absolument !

Le cannabidiol est un remède naturel populaire utilisé contre de nombreuses maladies courantes. Mieux connu sous l’abréviation de CBD, cette molécule fait partie des nombreux cannabinoïdes présents dans le chanvre, aussi appelé cannabis.

Il existe un autre cannabinoïde nommé le THC qui est connu pour son effet psychoactif. A l’inverse, le CBD n’est pas psychoactif et peut être utilisé pour ses propriétés relaxantes. En effet, il permet de soulager la douleur et d’autres symptômes sans les effets psychotropes de la marijuana ou de certains médicaments. De plus, le CBD ne provoque pas d’addiction.

 Voici 4 avantages de l’huile de CBD pour la santé.

LE CBD PEUT SOULAGER LA DOULEUR.

Plus récemment, des scientifiques ont découvert que certains composants de la marijuana, dont le CBD peuvent être utilisés comme des analgésiques.

Le corps humain contient un système appelé le système endocannabinoïde qui se compose de récepteurs cannabinoïdes qui gèrent votre sommeil, douleur ou autre.

Des études ont montré que le CBD peut aider à réduire la douleur chronique en impactant l’activité des récepteurs des,endocannabinoïdes et en interagissant avec les neurotransmetteurs. Le CBD peut donc manipuler la façon dont on perçoit la douleur.

De plus, plusieurs études humaines ont montré qu’une combinaison de CBD et de THC est efficace dans le traitement de la douleur. Cette combinaison semble efficace pour traiter la douleur liée à la sclérose en plaques.

LE CBD PEUT REDUIRE L’ANXIETE ET LA DEPRESSION.

L’anxiété et la dépression sont des troubles de santé mentale courants qui peuvent avoir des effets dévastateurs sur l’individu ! L’anxiété et la dépression sont généralement traitées avec des médicaments, ce qui peut provoquer un certain nombre d’effets secondaires, notamment de la somnolence, l’agitation et l’insomnie…

Néanmoins, Le CBD s’est révélée prometteuse comme traitement de la dépression et de l’anxiété. En effet, dans une étude brésilienne, 57 hommes ont reçu 600g de CBD 90 minutes avant de subir un test de parole en public simulé. De ce fait, les chercheurs ont découvert qu’une dose de CBD permettait de réduire l’anxiété pendant le test.

 Le CBD a également montré des effets antidépresseurs dans plusieurs études animales.

Ces qualités, pour lutter contre le stress ou autre, sont liées à sa capacité à agir sur les récepteurs cérébraux de la sérotonine, un neurotransmetteur qui régule l’humeur et le comportement social. De plus, le CBD stimule le circuit des flux sanguins cérébraux ce qui entraine un effet relaxant.

Il PEUT SOULAGER LES SYMPTOMES DU CANCER.

Le CBD peut aider à réduire les symptômes du cancer et les effets secondaires de son traitement (les nausées, les vomissements et la douleur).

Une étude a examiné les effets du CBD et du THC chez 177 personnes souffrant de douleurs liées au cancer qui n’ont pas ressenti de soulagement des analgésiques. Ceux traités avec un extrait contenant le CBD et THC ont connu une réduction significative de la douleur par rapport à ceux qui n’ont reçu que de l’extrait de THC.  On en déduit un rôle important du CBD dans la réduction de la douleur.

Le CBD peut aussi stimuler l’appétit par la présence de cannabinoïde dans le sang. En effet, la plupart des gens qui subissent une chimiothérapie perdent l’appétit.

Le CBD peut réduire l’acné.

L’acné est une infection cutanée courante chez les individus. On pense qu’elle est causée par un certain nombre de facteurs, notamment les bactéries et le sebum.

D’après des études scientifiques récentes, Le CBD peut aider à traiter l’acné en raison de ses propriétés anti-inflammatoires et de sa capacité à réduire la production de sébum. En effet, une étude a révélé que le CBD empêchait les cellules des glandes sébacées de sécréter un sébum excessif et empêchait l’activation d’agents «pro-acné» comme les cytokines inflammatoires.

Bien que ces résultats soient prometteurs, des études humaines explorant les effets du CBD sur l’acné sont nécessaires.

La CBD présente de nombreux avantages pour les individus souffrant de stress, cancer, acné ou autres. Néanmoins, il ne faut pas avoir une confiance aveugle en ces études et il vaut mieux s’informer sur les effets secondaires que le CBD peut entraîner.