Deauville comme destination pour un séminaire d’entreprise

C’est un des événements majeurs de la vie des grandes entreprises : le séminaire annuel qui réunit l’ensemble des collaborateurs, toutes unités confondues. Une convention pendant laquelle les commerciaux côtoient le service marketing, le service administratif et la direction. C’est pour cette dernière. l’occasion de présenter les ambitions majeures de l’entreprise pour l’année à venir et de faire un point sur les derniers résultats.

Cette réunion fédératrice a aussi pour objectif de motiver les équipes en leur offrant, le temps d’un séjour, la possibilité de s’exprimer, de rencontrer leurs collègues et de vivre des moments de liens dans une destination loin de leur quotidien.

De nombreuses destinations ont la faveur des entreprises pour organiser leurs séminaires, et, parmi elles, Deauville se distingue. Cette ville côtière a misé depuis de nombreuses années sur le tourisme corporate et a su devenir une destination de choix grâce à ses infrastructures, sa situation géographique et les acteurs majeurs de l’événementiel, particulièrement actifs dans cette destination.

Une image de qualité et une situation optimale

En train ou en voiture, rejoindre Deauville depuis Paris ne prend que deux heures. C’est une des raisons pour lesquelles la cité Normande est devenue la destination favorite des Parisiens, qui en font fait le 21ème arrondissement de Paris. Mais cet avantage géographique en a fait également une destination de choix pour les entreprises qui sont de plus en plus frileuses à organiser leurs séminaires et conventions dans des destinations lointaines. En effet, que ce soit en train depuis la gare St Lazare ou en voiture par l’A13, c’est un trajet rapide qui permettra à l’ensemble des collaborateurs de rejoindre leur lieu de convention. L’aéroport de Deauville/St Gatien offre également de nombreux vols à destination des principaux aéroports Européens, soit en passant par des vols directs, soit en proposant une escale à Paris.

Cette situation géographique idéale est corrélée au charme de la ville et de la région. Deauville a toujours fait rêvé. Depuis ses liens forts avec la mode (Yves Saint Laurent, Coco Chanel) et le cinéma (festival du film américain en septembre), en passant par sa plage de sable fin qui s’étend tout le long des “planches”, Deauville a une image de luxe à l’international et a su en tirer profit pour optimiser son pouvoir touristique dans le domaine du voyage d’affaires. Cette cité balnéaire à l’architecture authentique, avec ses toits de chaume et ses maisons à colombage, propose également une vie de “terroir”, avec une gastronomie en terre et mer et des spécialités locales de renommée nationale. Ses alentours offrent des sites touristiques d’une beauté inégalée tels que Honfleur, la citée des peintres ou encore les falaises d’Étretat et leur impressionnante vue sur la baie de la manche. C’est aussi une histoire riche avec le mémorial de Caen et le romantisme de Cabourg.

Deauville c’est une destination stratégique en termes de situation géographique. Mais c’est aussi une ville qui a su s’adapter pour recevoir de grands événements corporate.

Deauville et sa politique de développement des infrastructures

La mairie de Deauville a potentialisé cette situation géographique idéale et son image de tourisme de qualité en développant des infrastructures adaptées. C’est le cas notamment du centre international de Deauville, gigantesque structure concentrant salle de congrès, salles de réunions, centre de convention et autres prestations événementielles sur plus de 4Km² , face à la mer.

Son développement basé sur l’événementiel et le culturel a vu son potentiel et sa qualité d’hébergement croître significativement, proposant des établissements de luxe ainsi que de nombreux hôtels alentours. Ces structures ont toutes développé leur potentiel de manière à accueillir des conventions de plus en plus grandes. C’est pourquoi la plupart de ces établissements proposent des salles de réunion équipées, des prestations ciblées corporate et une salle de restauration adaptée.

Les activités Team building, une valeur ajoutée

Dans l’organisation des conventions d’entreprise, l’hébergement et la restauration ainsi que les structures liées aux réunions ne sont pas les tâches les plus compliquées. Encore faut-il savoir gérer les prestataires et les multiples détails liés à l’organisation générale et les modifications de dernière minutes. C’est pourquoi nous ne pouvons que vous conseiller de faire appel à une agence réceptive spécialisée dans l’​organisation de séminaire à Deauville​. Là où ces agences feront toute la différence. c’est sur la mise en place de vos activités Team Building lors de votre séjour. Là encore, Deauville se démarque. En effet, les directeurs d’entreprises cherchent sans cesse à proposer à leurs équipes des activités originales afin de ne pas reproduire chaque année les mêmes team building. C’est en connaissance de cause de cette notion de nouveauté que les acteurs de l’événementiel à Deauville ont fait évoluer les offres. ​Deauville Convention​, partenaires de la ville, propose des team building originaux et tendances comme la réalisation de films, le jeu d’acteurs au théâtre, la création de logo humain en drone ou des chasses au trésor interactives.

Deauville a donc tous les atouts majeurs pour organiser un séminaire d’entreprise. Entre terre et mer, authenticité et nouvelles technologies, la ville saura séduire l’ensemble de vos collaborateurs.