5 astuces pour assurer la fidélité de vos clients

Si vous gérez une entreprise ou une boutique, votre objectif est de créer des relations sur le long terme avec vos clients. Lorsqu’ils consomment tout au long de l’année, ces derniers vous assurent un niveau de revenu plus élevé et régulier. De plus, il est toujours plus difficile et coûteux d’acquérir un nouveau client que de le conserver. D’où l’importance d’une bonne fidélisation. Pour y parvenir, nous vous livrons 5 astuces :

Concentrez-vous sur l’expérience client / utilisateur

Premièrement, les clients veulent se faire plaisir, tout en évitant de perdre du temps. C’est pourquoi ils privilégient les entreprises qui comprennent leurs attentes.

Sachez que vous fidéliserez davantage votre clientèle en lui offrant une meilleure expérience client / utilisateur. Ce point vaut aussi bien en ligne (sur un site e-commerce par exemple) qu’en dehors (dans un magasin). Veillez donc à améliorer l’expérience client / utilisateur : organisation de la boutique physique et/ou virtuelle, présentation claire des produits, session unique sur le site, optimisation mobile, fonction de recherche améliorée… et surtout personnalisation.

Effectuez un suivi après-vente

Pour convaincre votre clientèle de renouveler ses achats chez vous, adoptez une stratégie de fidélisation incluant au minimum un remerciement personnel et une « incentive » promotionnelle.

Encouragez également vos clients à commenter vos produits et services afin d’améliorer votre offre. Après un achat dans votre boutique, demandez au client de répondre à un bref sondage en ligne. Dans le cas d’un magasin physique, il suffit d’imprimer le lien sur le ticket de caisse. En échange, offrez un rabais ou une promotion, qui incite à remplir le questionnaire.

Sur base des réponses, vous saurez alors quels domaines devraient être améliorés. Il vous suffira de concentrer vos efforts en priorité sur les problématiques les plus critiques.

Proposez un programme de fidélité

Ce n’est plus à démontrer : un bon programme de fidélité favorise grandement la rétention de la clientèle. Les nouveaux clients et les clients fidèles bénéficient de divers avantages, comme l’accès à des produits, événements et promotions exclusifs. Ils se sentent comme des VIP, ce qui améliore ainsi leur expérience.

Par exemple, vous pouvez offrir à chaque nouvel adhérent au programme un sac en tissu personnalisé à vos couleurs. Il sera ravi de recevoir ce cadeau exclusif, et par la même occasion il vous fera de la publicité à chaque fois qu’il portera ce sac dans la rue. Si vous cherchez des sacs en tissu à personnaliser, vous en trouverez une grande variété sur https://www.maxilia.fr/sac-tissu-personnalise/ .

En complément, prévoyez des actions tout au long de l’année, pour entretenir l’engouement de vos adhérents. Prenez le temps d’examiner ce que vous pouvez offrir (boîte mensuelle d’échantillons, sélection de produits à thème, goodies, frais de port gratuits, réductions exclusives, etc.).

Mettez en place des ventes flash

Ensuite, les promotions à durée limitée et les ventes flash stimulent les achats d’impulsion, car elles créent un sentiment d’urgence . Elles ont aussi tendance à générer de l’engouement et de la surprise. Cette stratégie peut également vous aider à mieux gérer votre inventaire en écoulant certains stocks.

Pour communiquer efficacement sur ces ventes flash, utilisez vos réseaux sociaux et envoyez des SMS. Dans ce contexte d’urgence, vous atteindrez mieux vos cibles qu’en envoyant des mails. Concentrez-vous sur les ventes flash pour des produits à la mode et pour des articles que votre clientèle apprécie particulièrement.

Définissez vos options de prestation de services

Enfin, proposer des services supplémentaires est une excellente façon de fidéliser vos clients. Cela vous aide également à vous démarquer de vos concurrents. Il peut s’agir de la livraison offerte à domicile, du retrait en magasin ou encore de l’échange gratuit sous 60 jours. L’objectif est encore et toujours d’améliorer l’expérience du client. C’est la clé d’une fidélisation efficace.

Conclusion

Ces 5 stratégies vous aideront à fidéliser votre clientèle sur le long terme. Vous réussirez mieux à répondre aux attentes des acheteurs, et même à aller au-delà. Le tout en conservant une réelle flexibilité, qui permettra à votre marque de s’adapter aux évolutions des préférences.