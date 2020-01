Les 5 Terres, tome 2, Quelqu’un de vivant

Quelqu’un de vivant est le deuxième tome de la nouvelle série anthropomorphique Les 5 Terres. Une bande dessinée de David Chauvel, Andoryss, Patrick Wong, qui forment le collectif Lewelyn, et Jérôme Lereculey, parue aux éditions Delcourt, ce janvier 2020.

Dans une pièce plongée dans le noir, deux personnes semblent discuter. Ils parlent de la mort de Mileria et Cyrus, du fait que le roi est tué sa propre fille, et de son cœur qui a lâché, par la suite. Une excellente ou horrible nouvelle, les deux personnes n’arrivent pas à se mettre d’accord, mais le fait qu’une vengeance qui n’a pas pu aboutir, malgré le résultat, est un peu frustrant. Mais la conversation coupe court, car on vient de frapper à la porte. Celle-ci est ouverte, laissant entrer un peu de clarté. Une vieille tigresse apparaît. On l’informe que son fils est arrivé. On constate aussi qu’elle semble toute seule, dans cette chambre… Pendant ce temps, les funérailles du roi et de sa fille ont lieu, chacun y va de ses commentaires, tandis qu’Astrelia pleure son père et sa sœur. Elle pense que quelqu’un a informé son père de ce que comptait faire Mileria, car la veille du drame, il insistait pour la voir…

Le récit est toujours très dense et oscillant entre différents protagonistes qui se mettent en place dans cet univers anthropomorphique passionnant et captivant. Le roi et sa fille sont morts, et l’on prépare déjà le couronnement du neveu, Hirus, un tigre puissant et redoutable, n’ayant peur de rien. Autour de lui, sa mère réapparaît, après des années d’enfermement, et ses frères tentent de trouver leur place. Mileria, de son côté, tente de lever le mystère autour de la mort de sa sœur, dont elle se croit responsable. Enfin, les autres personnages progressent aussi comme Eren et Keona, l’ombre Sameus, et le jeune This qui vient de se faire recruter dans la garde. Les évènements s’enchainent pour chacun, des décisions sont prises, des alliances sont faites, tout comme des révélations, qui vont tout bouleverser. Le sang sera versé, et la fin de cette bande dessinée arrêtée en plein suspense. De quoi tenir en haleine… Le dessin est toujours aussi beau, très bien travaillé et détaillé, tant sur les personnages, que les décors et les paysages, offrant une dynamique appréciable à la lecture.

Quelqu’un de vivant est le deuxième tome de la nouvelle série Les 5 Terres, une bande dessinée qui continuent à présenter quelques personnages, mais surtout en fait évoluer d’autres, offrant des moments forts à découvrir, des révélations et beaucoup de tensions.