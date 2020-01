La mystérieuse baleine, un bel album

La mystérieuse baleine est un bel album de Daniel Frost, paru aux éditions L’école des loisirs, ce janvier 2020. Un livre qui revient sur une légende racontée par un père à ses enfants, une baleine gigantesque qui se cacherait dans l’immensité des eaux arctiques.

Très loin dans le Grand Nord, un soir, Nils et Anna s’installent autour du feu pour écouter leur père. Il leur raconte une histoire, celle d’une baleine gigantesque qui errait autrefois, dans les eaux environnantes. Il explique, avec de grands gestes, que la baleine fait six fois la taille de leur maison et que son cœur est gros comme un bateau. Son chant, quant à lui, briserait les os d’un squelette. Captivé, Nils demande à son père s’il a déjà vu cette créature. L’homme avoue l’avoir déjà vu une fois, lorsqu’il avait son âge. Depuis, personne ne sait où rôde la mystérieuse baleine. Le jeune garçon pense sans cesse aux paroles…

Il est tellement obsédé à l’idée qu’une telle créature puisse exister, qu’il ne joue plus avec sa sœur et cherche toute la journée, scrute l’horizon, avec des jumelles, pour tenter de voir cette mystérieuse baleine. Il rêve du cétacé et ne vit que pour le découvrir. Entre légende et réalité, le récit est captivant et très doux, présentant un jeune garçon qui ne joue plus avec sa sœur, ne fait plus rien, se détache de tout, pour tenter de démasquer la gigantesque baleine. Le récit est très doux, bien décrit, pour les jeunes lecteurs, avec Nils qui s’agace, car sa sœur le suit partout, et Anna qui n’arrête pas de parler, offrant une relation fraternelle amusante. L’histoire est courte et plaisante, présentant les Inuits, quelques animaux polaires et surtout cette mystérieuse baleine au grand cœur. Le dessin est rond, très doux, avec de belles couleurs, de jolis paysages et des angles de vue travaillés, dynamiques.

La mystérieuse baleine est un bel album, une histoire tendre pour les jeunes lecteurs, qui vont découvrir un frère et une sœur, leur relation, leurs rêves et la légende de la gigantesque et énigmatique baleine au grand cœur.