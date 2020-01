A la vie !, signé l’Homme étoilé, est paru en janvier 2020 aux Éditions Calmann-Lévy. Un livre hors du commun écrit par un homme qui a un cœur gros comme ça !

Xavier, alias l’Homme étoilé, a la trentaine. Il est infirmier en soin palliatif ; Un infirmier atypique par son look mais aussi et surtout par son approche. Et il nous raconte ici ses histoires, son histoire : celle d’offrir des moments de vie à ses patients.

Dans ce roman graphique A la vie !, on part à la rencontre de Roger, Mathilde, Marie, Nanie, Edmond, Christine et Blanche. Ils sont tous en fin de vie. L’Homme étoilé, leur infirmier, prend du temps pour eux. Il les accompagne jusqu’à la fin, pour adoucir leurs peines, leurs peurs et faire naître sur leurs visages les sourires lumineux de ceux qui n’ont plus la force de faire semblant.

Et comment ne pas être profondément touché par la beauté et la simplicité de cet homme qui offre à ses patients ce qu’il a de plus précieux : son temps et son cœur (je pense avoir versé une larme – au moins! – toutes les trois pages). A travers son livre, L’Homme étoilé nous propose des dessins et des dialogues délicats, touchants et d’une grande bienveillance. Il manie à la fois la tendresse et l’humour dans ses mots et l’élégance dans ses dessins. Le rendu est tout simplement bouleversant.

Un livre magnifique, saisissant, qui déborde d’humanité. Une ode à la vie à découvrir absolument ! Bref, un réel et sincère coup de cœur.

L’infirmier qui transforme les soins palliatifs en bulles d’amour

