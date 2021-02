5 idées magiques de divertissement pour un événement privé à Lausanne

Êtes-vous inquiet de choisir des divertissements pour votre événement privé? Ne vous inquiétez pas, car je vous ai présenté les 5 meilleures idées de divertissement pour votre événement privé!

1- Magicien Lausanne

Engager un magicien Lausanne lors de votre événement privé peut en effet les aider à adorer la magie ! En ayant un magicien professionnel comme CHRISTOPHE AMBRE, vous pouvez vous assurer que tout le monde peut se divertir. En effet, la magie s’adresse à un large éventail de personnes, quelle que soit leur âge ou leur origine. Je veux dire, vous n’avez même pas besoin de parler la même langue pour voir la magie! Le jour de l’événement, la majorité des personnes invitées se rencontrent généralement pour la première fois.

En embauchant un magicien, vos invités seront témoins de l’impossible tout en se sentant détendus, excités et divertis! C’est le brise-glace parfait! Laissez les gens avoir une magie incroyable le jour de cet événement, laissez-les parler de la magie de votre événement dans les mois et les années à venir!

Vous pouvez engager un magicien à tout moment pour votre événement! Le magicien peut se promener autour de la table, s’occuper des invités et même jouer à l’extérieur. C’est un choix pratique pour les divertissements de votre événement!

2. La magie du Photomaton Canton de Vaud

Environ 75% des événements privés auxquels nous assistons aujourd’hui ont presque toujours un photomaton ! Que cela soit sur la capitale du canton de Vaud, Lausanne, que Montreux ou encore Vevey. C’est un excellent moyen de sauvegarder des photos personnalisées et mémorables de jours importants de vous et de tous vos invités. Ce sont les accessoires que vous pouvez utiliser, tels que la guitare explosive, les grosses lunettes de fou, les perruques, etc. Prenez des photos vraiment inoubliables et magiques. Vos invités se feront un plaisir de prendre des photos d’eux-mêmes, mais vous pouvez également choisir un livre et leur demander de coller leurs photos et de vous laisser un message. C’est donc le cadeau parfait pour vous, car vous pouvez voir les activités de chacun pendant la journée. A noté que le magicien Christophe Ambre peut apporter son expertise pour rendre les photos encore plus magique et originale.

3. Groupe de musique ou DJ

L’embauche d’un groupe ou d’un DJ est l’un des choix les plus populaires en matière de divertissement d’un événement privé, et c’est aussi un choix classique. C’est une excellente façon de commencer la fête. Lorsque vous arrivez sur les lieux en tant qu’invité, ils peuvent vous présenter, et lorsque la nuit est finie, ils peuvent aussi le dire à tout le monde, car cela peut parfois être très long! Avoir un DJ dans un groupe live peut être mieux pour tout le monde, car le groupe a tendance à jouer un type de musique et les DJ peuvent jouer une gamme de musique différente pour tout le monde. Mais, bien sûr, le choix vous appartient toujours. L’illusionniste prestidigitateur Christophe peut s’insérer parfaitement avec ce type d’animation avec son spectacle magie musicale.

4. Jeux magiques et casse-tête

Christophe le magicien Lausanne propose une animation ludique et conviviale avec ses jeux magiques et autres problèmes de logique. Cela peut même transformer les adultes en enfants. Des jeux surdimensionnés sont aussi disponible qui peuvent garder vos invités heureux tout au long de la journée et de la nuit.

Cette animation fonctionne aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Certains jeux sont plus destinés aux enfants, d’autres aux adultes et d’autres sont multigénérationnelles. Vous pourrez ainsi jouer en équipe ou tout le monde sera actif.

5. Caricaturiste illusionniste

Qui n’aime pas les dessinateurs ? Ils sont un excellent moyen de se voir dans la version dessin animé! Lors de votre événement privé, cela peut être un divertissement très intéressant, car l’artiste pourra attirer tous les invités, mettre en valeur leurs fonctions et rendre tout le monde heureux. Christophe à mélangé l’art de la caricature avec la magie pour créer une animation unique, caricaturiste magicien.

Il fait donc votre portrait et celui-ci s’anime, bouge la bouche, les yeux, le nez comme par magie ! La meilleure partie de l’embauche d’un dessinateur illusionniste est que tous les invités peuvent conserver leurs propres dessins. Habituellement, ils veulent conserver cela, et chaque fois qu’ils verront les dessins, ils vous rappelleront le jour de votre événement privé.