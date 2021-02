7 faits à savoir sur la magie et les magiciens

Les gens de tous âges aiment la magie, des enfants qui voient la magie le jour de l’anniversaire d’un ami aux adultes qui regardent des émissions de magie à la télévision. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la magie attire le public: pour s’en réjouir, pour apprécier les autres qui font des choses dangereuses ou des actions qui semblent impossibles, et pour oublier les problèmes quotidiens.

Par la magie, nous entrons dans un monde imaginaire fictif. Lorsque le magicien est coupé en deux ou échappe au danger imminent, lorsque le magicien rétablit son assistant dans son état d’origine, rien de mal ne se produit et tous les dangers disparaissent. Mais que savez-vous de la magie en général? Voici quelques faits intéressants:

1. Le terme «magie» vient du grec

L’origine de ce mot est ancienne; «Magie» dérive de mageia. Les premières personnes à faire des scènes magiques étaient des prêtres persans, appelés magosh en persan.

2. La magie n’est pas mystérieuse

Bien que les magiciens soient associés aux démons et à l’occultisme depuis des centaines d’années, ce n’est pas le cas. Les tours exécutés par le magicien sont basés sur des hallucinations. Cependant, dans le passé, certains magiciens utilisaient le mysticisme dans les publicités, et cette pratique était condamnée comme du charlatanisme.

3. La magie a commencé à être respectée au début du 18e siècle

Jusque-là, la magie était encore une forme de divertissement dans les foires, où les artistes itinérants utilisaient souvent des techniques de jonglage et de déglutition d’épée pour divertir le public. Au début du XVIIIe siècle, la magie est devenue une pratique respectée et a commencé à être adoptée par de riches clients privés.

4. L’apparence spécifique du magicien n’est pas aléatoire

L’interprète qui a créé l’apparence d’un magicien en particulier était Alexander Hermann, connu sous le nom de magicien français Hermann le Grand. Après lui, les gens s’attendent toujours à voir le magicien porter un chapeau haut de forme, une barbiche et un smoking.

5. Il existe une organisation de magicien

La plus grande organisation de magie est la Fraternité internationale des magiciens, qui publie un périodique mensuel appelé Link Ring. La plus ancienne organisation est l’American Magicians Association, avec Houdini comme président pendant plusieurs années.

6. Secrets professionnels

Pendant longtemps, les magiciens ont refusé de divulguer leurs astuces au public, il est donc difficile pour les débutants d’entrer dans l’industrie et de trouver des informations pertinentes. La première publication sur la magie fut “Discovering Witchcraft” de Reginald Scot en 1584, et seuls quelques livres sur le sujet ont été publiés depuis. De nos jours, les artistes qui veulent connaître les astuces peuvent rechercher ou lire des livres de magie en ligne. Contrairement à ce que craignent les magiciens, les gens continuent d’être fascinés par la magie. La magie est faite d’hallucinations, ce qui n’a pas d’importance – tant que le spectacle apporte quelque chose de nouveau, le public continuera à payer les billets et à applaudir après chaque spectacle de magie.

8. La magie en ligne existe

Tout contenu pouvant être lu sur des médias en ligne apparaîtra éventuellement sur Internet. Certains tours de magie sont conçus en ligne et peuvent être utilisés sur l’écran de l’ordinateur sans magicien. La magie en ligne typique utilise les illusions magiques traditionnelles et la magie des cartes. Une fois, une magie en ligne s’est répandue sur Internet. On l’appelle la boule de cristal d’Esmeralda, et beaucoup de gens croient que leurs ordinateurs ont des pouvoirs surnaturels. Lorsqu’une page dédiée avait révélée cette astuce, tout était exposé et les gens ont compris. C’était amusant.