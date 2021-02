Les enfantillages : trois recettes de pâtes à tartiner Muroise & Compagnie

Muroise & Compagnie, jeune entreprise française, qui présente principalement des confitures, se développe et présente trois merveilleuses pâtes à tartiner artisanales, à retrouver dans le coffret Les enfantillages, et à découvrir pour les fêtes gourmandes de ce mois de février.

Muroise & Compagnie est une jeune marque française, qui depuis 2012, ne cesse de s’affirmer, proposant toujours de nouvelles recettes de confitures et se lançant même dans les pâtes à tartiner artisanales. Ainsi, trois recettes viennent créer une nouvelle gamme gourmande pour la marque, qui se regroupent dans un joli coffret. C’est aussi une belle rencontre avec Vincent Guerlais, pâtissier et chocolatier nantais, qui a aidé à la confection de ces pâtes à tartiner voluptueuses et addictives.

La première pâte à tartiner est Muroise, une curiosité et une innovation qui allie parfaitement la recette de la Muroise avec la douceur du caramel. L’équilibre se fait et le goût est remarquable, entre le parfum et l’acidulé de la Muroise et la douceur et le fondant du caramel. La texture et la couleur sont surprenantes, pourtant la pâte est fruitée, acidulée, douce et agréable.

La deuxième pâte à tartiner est un caramel à la fleur de sel de Guérande. Une recette succulente, fondante et suave, parfaite pour s’étaler sur les crêpes de la Chandeleur, et sur toutes celles de l’année ! Un caramel crémeux, doux, tendre et incontournable pour déguster avec les crêpes, ou autres desserts.

Enfin, la troisième pâte à tartiner, Noisettes du Piémont, est une recette onctueuse et plus classique, qui allie du Gianduja (du praliné et du cacao) et des noisettes du Piémont torréfiées. Une séduisante recette, au goût chaleureux, facile à tartiner. Elle est savoureuse, à déguster sur des crêpes, des gaufres, avec des chichis, des beignets…

Muroise & Compagnie se diversifie et crée, avec l’aide de Vincent Guerlais, un trio de pâtes à tartiner surprenant, fondant et délicieux, parfait à découvrir et à déguster, pour les fêtes gourmandes du mois de février, entre Chandeleur et Mardi Gras.

Muroise & Compagnie est à retrouver par ici…