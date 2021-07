A la découverte des insectes est un guide, des éditions Larousse, qui propose d’identifier ces petites bêtes et de découvrir leurs secrets. Un ouvrage de Morgane Peyrot qui invite ainsi à découvrir plus de 150 espèces d’insectes et autres petites bêtes typiques de nos régions.

C’est par des explications, pour savoir comment bien utiliser le guide, que l’ouvrage débute. Ainsi, il est expliqué que les insectes présentés dans ce guide sont généralement observables partout en France métropolitaines, sauf si une mention vient dire le contraire. Les insectes sont classés en fonction de leur mode de déplacement, ainsi, il y a la catégorie des petites bêtes qui marchent, rampent et sautent, celles qui volent et celles qui nagent. Un descriptif avec la présentation d’une double page, avec des légendes, permet de mieux s’y retrouver par la suite, notamment avec l’aide de pictogrammes. Une quatrième partie est consacrée aux petites bêtes qui ne sont pas des insectes, comme les arachnides, mille-pattes et crustacés, mais qui sont souvent confondus et pris pour tels.

Un sommaire présente, par la suite, les prochaines grandes parties à découvrir, pour reconnaître, par la suite, et la lecture, les petites bêtes les plus communes. Un petit monde à découvrir, qui présente une multitude d’espèces. Des petites animaux beaux, étonnants, ou encore effrayants à découvrir grâce à ce guide assez complet et passionnant. Un livre qui invite à observer les petits êtres qui nous entourent, lors de promenades en famille, pour apprendre à les reconnaitre facilement, distinguer certains d’une espèce proche, mais aussi où et quand les trouver ! Le guide est très riche, avec des caractéristiques décrites, pour les reconnaître, les lieux de vie, le mode de vie, les périodes d’observations, les tailles, la différence entre mâle et femelle… De nombreuses belles photographies complètent parfaitement l’ouvrage, pour mieux les distinguer et les retrouver.

A la découverte des insectes est un guide complet, des éditions Larousse, qui invite à découvrir tous les secrets de plus de 150 espèces d’insectes et autres petites bêtes typiques de nos régions, pour les connaître et reconnaître, lors de promenades en famille.