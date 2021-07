Les Géants, le troisième tome, Bora et Leap

Bora et Leap est le troisième tome de la série jeunesse Les Géants, des éditions Glénat. Une bande dessinée de Paul Drouin, Lylian, James Christ et Luisa Russo, parue en juin 2021, offrant une belle suite à l’aventure titanesque d’enfants du monde reliés à des géants, qui se réveillent.

A New York, sur Times Square, Alyphar, le géant maîtrisé par la multinationale Crossland Corp, est l’attraction du moment. Beaucoup de personnes se sont déplacées pour voir de leurs propres yeux le géant. Bientôt, sur les écrans, le président de la multinationale va faire une déclaration. Il en appelle aux citoyennes et citoyens du monde, il leur demande de venir contempler son géant découvert dans un glacier du Groenland. Une créature gigantesque sortie de fond des âges par ses équipes de chercheurs qui est inoffensive, car elle est reliée à un système de commande cérébrale, qui permet de la contrôler. Mais soudain, le géant réagit différemment. Il soulève dans sa main une famille. A terre, Julie s’inquiète et demande ce qui se passe. Derrière les moniteurs, Colin s’affole. Là-bas, pour lui, c’est l’alerte rouge. L’enfant s’est échappé…

Alors que Calvin Crossland tente de mettre la main sur le monde et de prendre le contrôle sur Alyphar, au Cambodge, de jeunes enfants tentent de trouver à manger et mendient. Agacés par la méchanceté de certains hommes fortunés, trois d’entre eux n’hésite pas à voler l’homme à l’aide d’un couteau… Parmi ces enfants, Bora est heureux de retrouver sa sœur Leap, pour lui montrer le butin du jour. Les enfants pensent qu’ils vont enfin pouvoir s’enfuir avec leurs mères loin du père alcoolique et brutal. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu et ils trouvent refuge dans un sanctuaire, avec de vieilles pierres et statues. C’est là que Leap dévoile à son frère un secret, la jeune fille peut parler aux pierres et notamment à Kyma, une autre géante. La vie des enfants va bientôt basculer… La bande dessinée présente deux nouveaux héros et un nouveau géant, qui vont déjà devoir s’unir et combattre la Crossland Corp, avant de pouvoir rejoindre les deux premiers enfants des géants et se rallier à leur cause. Le récit est plein de rebondissement et d’action, présentant des héros courageux et attachants. Le dessin reste vif et fluide, avec un découpage énergique et très plaisant.

Bora et Leap est le troisième tome de la série jeunesse fantastique Les géants, des éditions Glénat. Un nouvel album qui présente un nouveau géant lié à deux enfants, frère et sœur jumeaux, qui vont devoir s’allier, pour aller de l’avant et tenter de se sauver avant de sauver le monde.