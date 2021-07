Lalaboom – Un jeu de perles à assembler évolutif

Lalaboom est une marque française spécialisée dans la création et la fabrication de jouets éducatifs et évolutifs, afin d’accompagner les enfants, qu’ils puissent grandir, découvrir et s’épanouir par l’expérimentation, de 10 mois jusqu’à 2 ans et plus encore…

Lalaboom est une marque française, basée à Hong Kong, qui est spécialisée dans la création et la fabrication de jouets éducatifs. Depuis 2018, depuis son lancement, la marque tente de relever un défi de taille, en présentant une alternative à la surconsommation de jouets, proposant ainsi des jouets éducatifs, innovants, universels et surtout évolutifs, qui puissent accompagner les petits durent les premières années de sa vie.

En cela, les perles à assembler sont ingénieuses, car elles accompagnent les bébés, dès 10 mois jusqu’à plus de deux ans, avec différentes façons de les manipuler et de les découvrir. En effet, les perles sont facilement manipulables, avec des rainures, creux et textures différentes, pour les petites mains. Elles se clipsent les unes aux autres, permettant de commencer à travailler la coordination œil main et la motricité fine. Un jeu d’emboitement qui va aussi permettre une certaine logique avec les embouts mâles et femelles. Vers les 15-18 mois, selon les capacités de chacun, les bambins pourront apprendre à les visser et dévisser, un jeu différent, qui va permettre aussi de panacher toutes les perles, de couleurs différentes. Vers 20 mois, les enfants pourront construire quelques pyramides ou tours amusantes, en empilant les perles et demi-perles, les unes sur les autres. Enfin, vers 24 mois, les bambins s’amuseront à passer un lacet dans les perles, pour la motricité fine, la coordination œil-main et la patience !

Les perles sont faciles à laver, les textures et couleurs très différentes, pour avoir chacun sa préférée, offrant aussi ainsi une multitude d’expériences à vivre, à découvrir et à partager. Les perles permettent différentes approches ludiques, développant des compétences psychomotrices. Elles s’assemblent à l’infini, permettant de jouer inlassablement, et de toujours faire des découvertes. Les jouets s’inspirent de la méthode Montessori, invitant les enfants à apprendre à leur rythme, favorisant la découverte par eux-mêmes, afin de développer leurs sens et leurs capacités.

