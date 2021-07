Le sceau du dragon Tome 1 et 2 – Éditions Les Aventuriers de l’Étrange

Partagez





Le sceau du dragon nous expose un monde où les dragons pullulent. Les écuyers Skyars ont appris à les apprivoiser pour pouvoir survivre à la surface et prendre le contrôle des Terres. Les chasseurs Myrkyrs ont préféré se cacher dans des grottes et s’en servir comme nourriture ! L’avénement de ces deux peuples aux idéaux opposés, donne naissance à une guerre de pouvoir et de liberté ! Mais, lorsqu’un chasseur solitaire du nom de Ari arrive dans ces steppes glacées, personne n’en croit ses yeux !

Une trilogie médiéval-fantasy dont le dernier tome : L’Aube de Glosoli, promet de sacrés révélations aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange ! (+10)

Le décor du Tome 1 : Ari, le chasseur

Niilak, une étendue glacée … Un écuyer monté sur son immense dragon attaque un jeune garçon. Ce qu’on pourrait penser être un combat, n’est autre que le piège tendu par Ari, un chasseur de dragons ! En quelques secondes, il occit l’homme et sa monture !

Après avoir soigneusement découpé la tête de la bête, il se dirige vers un des repaires souterrains afin de marchander quelques nourritures. Car, Ari ne mange pas la viande de ces animaux légendaires ! Contre quelques légumes et la promesse d’avoir un endroit où se poser lorsqu’il passe, il cède le butin de sa chasse a un marchand.

Mais, son discours ne laisse pas indifférent un groupe de jeunes gens assis prêt de l’échoppe. La rébellion gronde : ils cherchent à rassembler une armée pour reprendre le contrôle de la ville d’Eynja afin d’accéder à ses ressources, et libérer le peuple opprimé. Ari se moque bien de tout ça, il travaille seul et se contente de son destin.

C’est lors d’une nouvelle chasse solitaire dans les steppes de Niilak, contre une écuyère expérimentée, que son destin va s’en trouver complètement bouleversé !

Le point sur les deux premiers tomes :

Comme un conte légendaire, Le sceau du dragon aux Éditions Les aventuriers de L’Étrange captive en mêlant fantasy, rébellion de peuples oppressés, et révélations !

Manuel Gutiérrez entame son récit par une « préface » explicative de son monde. Il le scinde ensuite en différents tomes se concentrant sur ses personnages. Le premier tome est donc consacré à la vie d’Ari, le chasseur, solitaire dont le destin va être bousculé par l’attaque d’une écuyère assez spéciale !

Puis, le second opus nous entraîne dans la vie d’Ira, l’écuyère. Le lecteur a donc deux visions de l’histoire dans ces deux tomes, qui s’imbriquent comme un puzzle, en se complétant d’informations qui accentuent les énigmes du récit. Le troisième et dernier tome sera consacré à la vision de Glosoli, le dragon d’Ira !!!

Les illustrations de Xulia Vicente sont une invitation au « légendaire », avec l’environnement qu’elle propose. Un mélange sombre et magnifique ! Les traits sont épais et durs, les couleurs sont enchanteresses, les visages expressifs. Mais surtout, ses planches pleines pages nous embarquent entre ciel et terre et nous font perdre toute gravité !

La conclusion :

Une trilogie d’aventures pleines de mystères, où des secrets cachés pendant des siècles vont venir heurter la haine que se voue deux peuples ! Une trame médiéval-fantasy. Un pouvoir résurgent. Une rébellion sous jacente. Un secret dévoilé : Le sceau du dragon aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange a tout ce qu’il faut pour être une trilogie passionnante !! Un mélange de Star Wars et de Coeur de dragons, qui promet un dernier tome haut en couleurs !!!! Level UP complet pour ces deux premiers tomes captivants !