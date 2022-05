A Nice, Isabella Rossellini a inauguré la salle des Franciscains avec Le sourire de Darwin

Au cœur de la vieille ville, la salle des Franciscains, ancien couvent datant du XIIIème siècle, est désormais la nouvelle salle du Théâtre National de Nice. Après plus d’un an et demie de travaux, ce nouveau lieu de culture vient d’ouvrir ses portes au public. Pour célébrer cet événement, il fallait une artiste merveilleuse. Seule sur scène, la comédienne Isabella Rossellini a enchanté le public avec son nouveau spectacle, Le sourire de Darwin, mis en scène par la directrice du TNN, Muriel Mayette-Holtz.

Isabella Rossellini l’a rappelé au début du spectacle : après de longues années consacrées au mannequinat et au cinéma, elle a repris ses études et a obtenu un master d’éthologie. Son nouveau spectacle, Le sourire de Darwin, réunit ses deux passions, le cinéma et le comportement des animaux. Son arrivée sur scène semble une évidence, comme si la salle des Franciscains l’avait attendue depuis toujours. Il suffit qu’elle sourie et qu’elle commence à parler pour faire prendre vie à cette salle datant du XIIIème siècle.

Certains enseignants, qui ont vu le spectacle, doivent secrètement la jalouser. Isabella Rossellini fait preuve de pédagogie, utilise des anecdotes souvent très drôles pour tisser des liens entre le comportement des animaux et celui des humains. Si les spectateurs rient si souvent c’est qu’elle est parfaitement à l’aise sur scène et qu’elle ne cache pas son plaisir. Pour servir son propos et démontrer que nous ne sommes pas si différents des animaux, elle imite les poules, les rats et d’autres animaux, se met dans la peau de Darwin, enfile un costume de paon ou de gorille, fait des grimaces devant un objectif, projetées en gros plan sur un écran disposé sur scène. De-ci, de-là, elle se dévoile aussi, se rappelant notamment ses séances de travail avec le photographe de mode Richard Avedon ou le tournage d’un film où Jeff Bridges lui donnait des conseils pour interpréter une scène. Elle devient aussi prof de théâtre lorsqu’elle reprend plusieurs fois la même phrase avec des intonations différentes pour montrer la complexité du langage, verbal et corporel. A la fin du spectacle, on quitte cette magnifique salle en se disant que l’on a eu l’immense privilège d’assister à un spectacle d’Isabella Rossellini, la fille d’Ingrid Bergman et du réalisateur italien Roberto Rossellini ! D’ailleurs, à plusieurs reprises la comédienne fait référence à ses parents durant le spectacle, mais toujours avec humilité et humour. Pour montrer que son amour pour les animaux ne date pas d’hier, elle évoque ce manteau de fourrure que sa mère lui avait confié et qu’elle a fini par enterrer dans le jardin ! Plus loin dans le spectacle, elle parle du jeu d’actrice d’Ingrid Bergman dans le cultissime Casablanca, à la manière d’une fille qui évoque sa mère qu’elle admire tant. On l’écoute et on savoure.

La salle des Franciscains a été inaugurée de la plus belle des façons, avec un spectacle instructif, drôle et plein de fantaisie porté par une magnifique comédienne, admirablement mise en scène par Muriel Mayette-Holtz.

Le voyage du TNN se poursuivra le 20 mai avec l’ouverture d’une autre nouvelle scène, La Cuisine, à Nice Ouest. Le public pourra applaudir Carole Bouquet dans Bérénice de Racine, mise en scène de Muriel Mayette-Holtz. Pour plus de renseignements : tnn.fr