Histoires secrètes de la guerre d’Algérie, signé Dominique Lormier

Dominique Lormier, historien, écrivain, membre de l’institut Jean Moulin et chevalier de la Légion d’honneur, nous propose son nouvel ouvrage intitulé Histoires secrètes de la guerre d’Algérie. Paru en janvier 2022 aux Editions Alisio, cet ouvrage retrace notamment le parcours d’hommes qui, durant ce conflit, n’ont cessé d’agir au nom de ce qui leur semblait juste.

Cette guerre représente un évènement primordial, à la fois pour la France, pour l’Algérie et pour l’Afrique du Nord. Mais il est vrai que face à la première et seconde guerre mondiale, la guerre d’Algérie est un conflit dont on parle moins. Pourtant, ce conflit renferme ses secrets, ses tabous et ses souffrances, que nous devons, au nom de l’Histoire, connaitre et reconnaitre.

60 ans après les Accords d’Evian, Faits méconnus et récits de la guerre d’Algérie.

A travers son livre, Dominique Lormier nous propose de redécouvrir ce conflit à travers de nombreux parcours et évènements méconnus. D’anciens combattants, des politiques, des nationalistes, des pieds-noirs content leurs histoires qui forment l’Histoire : Les pratiques douteuses de chaque bord, l’escalade de la violence, les manoeuvres politiques, les injustices…

Histoires secrètes de la guerre d’Algérie nous rappelle combien ce conflit est complexe. Les témoignages sont nombreux et précis. La parole de ceux qui ont souffert est libre et vibrante. Une vraie pépite qui mérite d’être lue.

