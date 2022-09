A partir de Janvier 2023, Les Couverts en Plastique à Usage Unique Seront Interdits

À partir de janvier 2023, les couverts jetables seront interdits pour encourager les entreprises à investir dans des produits biodégradables et réduire la pollution plastique de l’environnement. La France a déjà renoncé aux emballages plastiques pour les fruits et légumes. L’interdiction des emballages fait partie d’un plan pluriannuel ambitieux visant à éliminer les déchets plastiques. Une quantité importante de plastique à usage unique est utilisée chaque jour. La loi sur l’économie circulaire anti-déchets vise à éliminer tous les articles en plastique à usage problématique et inutile, en les remplaçant par des solutions réutilisables ou durables.

Certains Fast Foods Ont Recours à Des Couverts Jetables.

Les fast-foods ont toujours recours à des couverts en plastique à usage unique pour les repas consommés sur place. Les solutions autres que le plastique sont quasiment inexistantes, car tout repose exclusivement sur la vaisselle jetable. La raison pour laquelle un grand nombre de restaurants ont recours à des couverts à usage unique est qu’ils sont très hygiéniques, car ils sont livrés avec des emballages séparés. Comme leur nom l’indique, les couverts jetables ne sont pas conçus pour un usage multiple ou un nettoyage. Les couverts ne peuvent pas être manipulés par une autre personne, il n’y a donc aucun risque de transmission de maladies. La majorité des couverts offerts avec les commandes sont jetés à la poubelle.

Les couverts jetables rendent la vie plus facile aux entreprises, qui n’ont pas besoin de laver un grand nombre de fourchettes, cuillères ou couteaux en métal. Ils invitent simplement les clients à jeter leurs couverts une fois qu’ils ont fini de manger. Les grandes entreprises, notamment les géants de la restauration rapide, devraient montrer l’exemple en distribuant des articles à usage unique à tous les clients, qu’ils soient sur place ou à emporter. L’achat d’ustensiles en plastique est relativement peu coûteux, ils sont donc utiles d’un point de vue économique. Néanmoins, le fait de jeter les couverts utilisés crée des problèmes sur le plan écologique, entraînant un impact sur les ressources naturelles et les décharges.

Quels Sont Les Impacts des Couverts en Plastique à Usage Unique Sur La Planète ?

Les pailles, fourchettes, gobelets et assiettes en plastique à usage unique sont néfastes pour l’environnement. Ils se retrouvent non seulement dans les décharges, mais aussi dans les cours d’eau. Les plastiques ne sont pas biodégradables, mais certains micro-organismes peuvent provoquer leur décomposition. Les produits chimiques utilisés lors de la production du plastique (benzène et chlorure de vinyle) sont cancérigènes et neurotoxiques. Ils peuvent se disséminer partout. Les couverts jetables peuvent contenir des produits chimiques nocifs tels que le bisphénol-A, qui peuvent s’infiltrer dans les aliments, le sol et les eaux souterraines. N’oublions pas qu’il existe une interdiction du BPA en France.

Les couverts jetables ne peuvent pas être recyclés en raison de leur petite taille. Pour être plus concis, ils ne sont pas autorisés dans la plupart des centres de recyclage. Pour être réutilisé, ce type de plastique doit être compressé à haute température et sous une certaine forme. Il y a un risque que le plastique se désagrège en microplastique. Les couverts à usage unique ne doivent pas être déposés dans une presse à déchets, qui est plus adaptée au plastique dur comme les bouteilles en PET. Il est fortement recommandé de lire attentivement le manuel d’utilisation une fois la formation terminée. Il est très difficile de mettre le plastique en balles.

Les Consommateurs Sont Prêts À Payer Plus Cher Pour Des Pratiques Écologiques

Les gens sont conscients du fait que leurs actions peuvent contribuer à faire la différence. Ils font leurs courses avec leurs sacs en toile, font des pauses café dans les cafés et ont toujours une bouteille d’eau recyclable à portée de main. La nécessité d’un mode de vie durable est devenue un enjeu majeur. Intégrer des couverts réutilisables peut améliorer la satisfaction et la fidélité à la marque. L’utilisation de couverts jetables, en revanche, peut avoir des effets néfastes et doit être proscrite à tout prix. Les couverts compostables sont la meilleure alternative aux plastiques non dégradables, bien qu’ils offrent la même résistance.

Les clients sont prêts à payer plus cher pour des pratiques écologiques dans les fast-foods. Les organisations ne devraient donc pas perdre de temps pour mettre en œuvre des pratiques écologiques et durables. On s’attend généralement à ce que les entreprises prennent la durabilité au sérieux. Si les entreprises ne s’y conforment pas, les consommateurs les puniront en allant chez un concurrent soucieux de durabilité. Les consommateurs renonceraient volontiers à leurs habitudes si cela était bénéfique pour l’environnement. Les couverts jetables sont un choix pratique, mais préjudiciable à la planète. Un nombre croissant de personnes sont conscientes des effets néfastes des plastiques à usage unique et préfèrent donc utiliser des solutions conventionnelles.

Alternatives Ecologiques à la Vaisselle Jetable

Les couverts de substitution sont une alternative réalisable qui offre la commodité mais n’a pas d’impact sur l’environnement. Les coûts associés aux assiettes, tasses, cuillères et fourchettes écologiques sont en effet plus élevés, mais cela ne devrait pas entraver leur adoption. Comme mentionné précédemment, les clients se soucient de leur impact sur l’environnement, sachant qu’ils ont autant de responsabilités que les marques. Il existe plusieurs alternatives aux couverts jetables. Ils peuvent et doivent être recyclés. Une presse a balles peut aider à traiter l’ensemble du flux de déchets de l’entreprise. Le compostage est un processus tout aussi durable.

Certains fast-foods ont recours à des couverts en bambou, qui sont fabriqués à partir de bois issu de l’agriculture durable. Ces ustensiles sont exceptionnellement robustes et durables. Par-dessus tout, ces couverts sont abordables, ce qui en fait l’option la moins chère de la liste. Les couverts comestibles sont une autre alternative à prendre en compte. Les pailles, les fourchettes, les tasses et les assiettes se déclinent en différentes saveurs pour s’adapter à la nourriture avec laquelle elles sont servies. Ils sont généralement fabriqués à partir de céréales couramment utilisées, comme le riz, la farine de blé et le sorgho, pour n’en citer que quelques-unes. De plus, ces couverts permettent de sensibiliser le public aux problèmes écologiques.

Enfin, et c’est important, les clients doivent être encouragés à apporter leurs propres couverts, même si l’on s’attend à ce qu’ils soient fournis. Les couverts des masses sont faits de pierre, de bois et de coquillages. L’idée est de remplacer les choses réutilisables. Si les clients apportent leurs propres couverts, cela limitera considérablement la capacité de lavage de la vaisselle du restaurant et contribuera à résoudre la crise.

Comment Disposer et Recycler les Couverts de Table

Si les couverts écologiques sont jetés dans les déchets ordinaires, ils finiront dans les décharges et les cours d’eau. L’utilisation de matériaux écologiques est indispensable pour l’environnement. Les couverts fabriqués à partir de matériaux écologiques doivent être recyclés de la même manière que le PVC standard. Ils devraient être collectés par des installations de recyclage. Une presse à balles pour déchets permet de réduire les coûts car elle assure un processus de recyclage sans tracas. Une machine correctement choisie est une solution compacte et soignée qui permet de réduire la taille des articles recyclables avant de les envoyer à la benne.

Avant toute chose, il est nécessaire de procéder à un audit de l’établissement alimentaire afin de déterminer avec précision ce qui est jeté. Après de multiples utilisations, les couverts peuvent être transformés en diverses ressources.