Comment obtenir des bonus sur Millionz Casino

Les casinos de jeux existent par centaine sur internet. Les gamers sont souvent pris par un profond embarras lorsqu’ils doivent en choisir un pour leur partie de jeux. Ils arrivent toutefois à faire un choix en comparant les offres de bonus des casinos. Les bonus constituent donc une arme de séduction que certains casinos en ligne savent mieux manier que d’autres. L’un des casinos qui se démarquent par la générosité de ses bonus est Millionz Casino. On vous fait découvrir les offres bonus de ce jeune casino.

Millionz Casino, qu’est-ce que c’est ?

Millionz casino est un casino en ligne créé au début de l’année 2022. Bien qu’il soit encore tout nouveau, ce casino s’impose déjà dans l’univers du jeu en France. Sur son site, il propose des contenus bilingues (en français et en anglais). Il dispose d’une grande variété de jeux. On compte au total 6 500 jeux sur cette plateforme. Ces jeux sont édictés par les meilleurs développeurs de jeux de hasard. Ils sont notamment conçus suivant plusieurs styles et plusieurs thèmes.

Pour faciliter la tâche aux joueurs dans leurs choix, les jeux sont classés suivant plusieurs catégories. Ainsi, les férus de jeux de hasard peuvent orienter leurs recherches vers les jeux populaires, les jeux de tables, les jeux nouveaux, les jeux TV. La plateforme propose également des jeux de casino en direct. Toutes ces propositions permettent d’agrémenter l’expérience client.

Milliionz casino dispose d’un service client disponible 24 h/24 et qui se démarque par la qualité de son accompagnement. L’interface et la conception graphique des jeux de ce nouveau casino constituent également des éléments qui vous séduiront. Toutefois, la première arme de séduction de Millionz est la générosité de ses offres de bonus. Si vous désirez jouer sur Millionz Casino, vous devez maîtriser la procédure d’inscription.

Comment s’inscrire sur Millionz Casino ?

Pour jouer sur Millionz Casino, vous devez d’abord vous connecter sur le site web du casino. À la suite de votre connexion, vous devez cliquer sur le lien d’inscription. Vous verrez l’onglet 《Inscription》dans l’angle supérieur gauche de votre écran. Une nouvelle page s’affichera avec un formulaire d’information. Il vous faudra remplir convenablement le formulaire, et ensuite le renvoyer.

Le casino vous enverra par mail le lien de connexion de votre compte. Une fois connectée, vous devez renseigner les informations personnelles sur votre profil. Ensuite, vous effectuerez un dépôt, qui vous permettra de toucher les nombreux bonus que vous réserve le casino.

Quels sont les bonus offerts par Millionz Casino ?

Comme sur tous les casinos en ligne, Millionz offre une multiplicité de bonus, les uns aussi généreux que les autres. Du bonus de bienvenue aux diverses promotions offertes, Millionz a de quoi vous régaler.

Les bonus de bienvenue sur Millionz Casino

La plateforme offre à tous ses nouveaux adhérents 100 % de bonus sur leur premier dépôt. Ce bonus peut s’étendre jusqu’à 500 €. Toujours pour accueillir convenablement les nouveaux, la plateforme offre gracieusement 50 tours de casino en ligne aux adhérents. De quoi mettre à l’aise ces derniers et faciliter leur intégration dans la communauté.

L’un des avantages de ces bonus est qu’ils ne comportent pas de Wager. Ainsi, vous pouvez retirer sans difficulté les gains obtenus grâce aux bonus qui vous ont été offerts. Cela est précisé dans les conditions générales (chapitre bonus) sur le site. Toutefois, ces mêmes conditions précisent que les gains ne peuvent être retirés que si votre nombre de mise maximum par tour est de 5.

Il est également important de mentionner que vous devez miser au moins une fois le solde total de votre balance. Si ces conditions ne sont pas respectées, il ne vous sera pas possible de retirer vos gains. L’intérêt de ces conditions est qu’elles visent à respecter les lois portant sur la lutte contre le blanchiment d’argent.

Les promotions sur Millionz Casino

En plus des bonus de bienvenue, Millionz offre bien d’autres cadeaux grâce aux promotions qu’il organise. D’abord, il vous offre 30 free spins à 0,10 € lorsque vous effectuez un dépôt le mardi. Ce bonus correspond à 30 tours gratuits d’une machine à Play’n GO, lorsque votre dépôt est de 20 € minimum et de 49 € maximum.

À partir d’un dépôt de 50 € et plus, ce bonus va évoluer et devenir 50 tours gratuits de casino. Une seconde promotion est offerte les week-ends. Millionz casino offre un bonus de 50 % sur chaque dépôt situé entre 21 € et 1000 €. En plus de cela, 20 tours gratuits sont offerts à 0,10 €.

La promotion du vendredi est sans doute la plus intéressante. En effet, de 17 h à 21 h tous les vendredis, un happy jour est organisée par la plateforme. Durant cet intervalle de temps, elle offre 25 % de bonus sur chaque dépôt effectué. Toutefois, le dépôt doit rester dans la limite de 1000 € pour bénéficier de ce bonus. Milliionz Casinon complète son tableau de générosité avec un programme VIP.

Le programme VIP sur Millionz Casino

Ce programme est plein de créativité. Il est conçu pour permettre aux gamers de faire évoluer leur rang en passant d’un niveau inférieur à un niveau supérieur. Il existe au total 7 niveaux. Chaque niveau correspond au nom d’une personnalité réputée pour sa fortune. Le premier niveau est dénommé Richard Brandon. Une fois qu’il est atteint, le joueur bénéficie des avantages tels que 25 tours gratuits de machines à sous, et 50 % de bonus sur chaque dépôt dans une limite de 100 €.

Le second niveau est intitulé Kanye East, on y gagne 50 tours de casino et un bonus de 50 % sur tous les dépôts ne dépassant pas 200 €. Le niveau 3 est dénommé Kelly Benner. On y gagne 100 tours de casinos, 50 % de bonus sur tout dépôt allant jusqu’à 300 €. Un cashback de 5 % est également offert.

Le niveau 4 porte le nom de Mark Zuffenberg. Un total de 100 tours, plus 50 % de bonus sur chaque dépôt dans une limite de 500 € et 7 % de cashback sont offerts. Le niveau 5 porte le nom de Elon Tusk. Il permet d’accéder au rang de Manager VIP, avec 200 tours offerts et 50 % de bonus sur les dépôts dans une limite de 750 €. Dix pour cent (10 %) de cashback et d’autres cadeaux sont offerts.

Les deux derniers niveaux portent respectivement les noms de Jeff Fezos et Satori. Au niveau 6, 100 % de bonus sont offerts sur tous les dépôts de 500 €. Le rang de manager VIP ainsi que 12 % de cashback sont offerts. Quant au niveau 7, il permet de gagner en plus du rang de manager VIP, 300 tours gratuits, 100 % de bonus sur les dépôts de 1000 € et un cashback de 15 %.

En plus des divers cadeaux spécifiques à chaque niveau, il faut noter également une augmentation de la limite de retrait hebdomadaire. Ainsi, vous pouvez passer de 2 500 € de retrait maximum par semaine à 20 000 € au niveau 7. Tous ces bonus marquent la différence entre Millionz Casino et les autres plateformes.