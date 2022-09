Zoom sur : Le réseau Papillon aux Éditions Jungle, une série de circonstance pour la rentrée scolaire !!

Partagez





Le réseau papillon est une série jeunesse publiée aux Éditions Jungle depuis 2018, jusqu’à aujourd’hui.

On parle de la grande Histoire, la Seconde Guerre mondiale, à travers la vie de quatre jeunes Normands bien décidés à aider, autant qu’ils le peuvent, la résistance. Leurs aventures se déroulent dans différents endroits au fil des années bousculées par la Guerre. Cette petite troupe grandit avec ses lecteurs et nous permet d’en apprendre un peu plus sur les différentes facettes de l’invasion allemande. Sauvegarde du patrimoine culturel, acte de résistance, lutte pour la liberté, antisémitisme… Chaque tome se pare d’un sujet de l’Histoire, mêlé de la vie et du ressenti des personnages, ainsi que de leur évolution face aux événements.

À lire à partir de 8 ans. Ce récit d’amitié et de courage ravira les curieux aventuriers, tout en leur inculquant l’histoire.

Le décor du premier tome :

1939, Paris, France…

Après l’invasion de la Pologne par l’Allemagne, L’Angleterre et la France se mobilisent. Sentant le vent tourner, et l’occupation se rapprocher, les conservateurs du Musée du Louvre commencent à déménager la plupart des œuvres d’art. Il faut trouver le moyen de protéger tout ce précieux patrimoine culturel. Aussi, les œuvres d’art sont dispersées à différents endroits afin d’en assurer la protection.

Les premiers colis sont dirigés vers le château de Chambord, et chaque chose est répertoriée et consignée secrètement.

Juillet 1940…

Dans un petit village normand, seuls deux soldats postés sur le pont en pierre déroge à la quiétude de l’été.

Edmond, Francois, Élise et Gaston, quatre jeunes ados s’affairent à réparer une vieille radio pour pouvoir écouter les nouvelles. Dans leur petite cabane en bois, perchée dans les arbres, ils se retrouvent pour passer le temps.

Tandis qu’Edmond et François rentrent chacun de leur côté, un stratagème qui leur permet d’éviter les ennuis, Élise et Gaston conviennent de rentrer ensemble en secret !!!

Et, ce jour-là, les deux amis décident d’aller espionner les soldats du pont. À leur grande surprise, les informations échangées par les deux bavards qui s’ennuient, sont de la plus haute importance…

Le point

J’ai toujours trouvé mes cours d’histoire d’un ennui profond. Mais, avec cette série, le Réseau Papillon aux Éditions Jungle, l’Histoire devient suspense, enquête… Et semble beaucoup plus digeste et passionnante !!!

Franck Dumanche attise, dès les premiers tomes, notre curiosité en introduisant cette bande de jeunes adolescents sympathiques. Chacun d’eux possède sa personnalité propre et son caractère distinct accentué par les surnoms qu’ils se donnent lors de leurs interventions. On s’attache inévitablement à ces « gamins », en rencontrant leur famille, leur parcours et leurs échanges au vocabulaire fleuri et familier des années 40 !!! Au fil des tomes, on grandit avec eux. On partage leurs sentiments, leur ressenti en ces temps compliqués et tourmentés. Le développement graphique de Nicolas Otero parfait à merveille et de manière habile, le style « animation » qui « détresse » des situations qui auraient pu paraître abruptes.

La conclusion :

Une série menée avec intelligence, et extrêmement ludique tout d’abord grâce aux thèmes abordés dans les différents tomes. Mais aussi en raison de ses « carnets papillon » explicatifs qui clôturent chaque récit. Le sixième tome est paru depuis le mois de mars de cette année. Alors, si vous avez des collégiens autour de vous (ou des adultes qui n’ont pas eu des professeurs passionnants sur le sujet, comme moi !!!) je ne saurai trop vous recommander cette série jeunesse !!!

Le réseau papillon aux Éditions Jungle, c’est : une belle amitié qui survit à toutes les aventures intrigantes. Des moments de suspense insoutenables. Des sujets abordés avec beaucoup de pédagogie !! La lecture parfaite pour apprendre et se documenter !!!

(vivement approuvé par les pré-ados, et conseillé comme support en milieu scolaire !)