Le manoir Sheridan – Retour aux enfers

Retour aux enfers est le second et dernier tome du diptyque Le manoir Sheridan, des éditions Vents d’ouest. Une bande dessinée de Jacques Lamontagne et Ma Yi, parue fin août 2022, qui vient conclure l’aventure effroyable de Daniel, qui doit retourner dans le monde des ténèbres.

Au Québec, en 1922, au manoir Sheridan, Daniel s’est effondré. A ses côtés, Mickhaï le relève, tente de le réveiller. Il se désespère. Lorsque, tout à coup, Daniel lui répond et se demande pourquoi Mickhaï à l’air si triste… Le jeune homme se souvient que Mac Mahon a fait feu sur lui. C’est comme s’il avait reçu un boulet de canon en plein cœur ! Il regarde sous son manteau. Le recueil de poèmes, qu’il avait gardé, a stoppé la balle. Puis, il se relève, avec l’aide Mickhaï, qui lui explique que Mac Mahon est reparti vers le monde des ténèbres. Daniel s’en félicite, il veut mettre le plus de distance possible entre lui et le fou furieux ! Il conseille à Mickhaï d’en faire autant… Mais ce dernier lui demande de venir en aide à mademoiselle Edana. Il rappelle qu’il est une canaille, un vaurien, loin d’être un héros ! Mais les mots de Mickhaï finiront par le convaincre…

Ainsi, Daniel décide de repartir dans le monde des ténèbres, pour mettre fin au plan diabolique de Mac Mahon, et tenter de sauver la belle Edana. De retour dans ce monde cauchemardesque, Daniel découvre encore quelques vérités et s’avère plus rusé, qu’il n’y paraissait. La bande dessinée présente une aventure horrifique, fantastique, s’approchant des univers de Tim Burton et d’Allan Edgar Poe. Un joli mélange qui offre un récit plein de suspense, de rebondissements et d’effrois. Un parfum ténébreux qui s’accroche, mais aussi une belle romance entre Daniel et Edana, qui offre l’espoir d’une réussite. Le dessin est superbe, avec un trait travaillé, fin, fluide et vif, offrant quelques belles planches à découvrir, tant du côté des ténèbres, que du côté du monde réel.

Retour aux enfers est le second et dernier tome du diptyque fantastique Le manoir Sheridan, des éditions Vents d’ouest. Un final sombre, effrayant, présageant le pire et pourtant porté par l’espoir, la romance, la pureté, l’amitié, les sentiments, les souvenirs…

