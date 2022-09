Mes premiers Dis-moi – La maternelle

La collection Mes premiers Dis-moi se complète d’un nouveau titre, La maternelle, paru en juillet 2022, aux éditions Larousse. Un livre à spirales qui vient répondre à 60 questions que peuvent se poser les jeunes lecteurs, sur le thème important et majeur de l’école maternelle.

Le livre à spirales, avec un rabat et un élastique, propose de découvrir des questions, d’y répondre et de trouver la réponse par la suite, avec explications et illustration. L’école maternelle est ainsi présentée en premier lieu. Une école pour les enfants de 2 à 6 ans, pour apprendre plein de choses. Il y a trois classes de maternelle, trois niveaux que l’on appelle la petite section, la moyenne section et la grande section. Ensuite, c’est la rentrée des classes qui est abordée, ce premier jour de classe au début de chaque année scolaire, après les grandes vacances.

Le livre présente 60 questions et réponses sur le thème important de l’école maternelle. Un sujet curieux et délicat, parfait pour cette rentrée, pour les jeunes lecteurs, qui vont découvrir cette institution. Les questions sont nombreuses et variées, avec des réponses adaptées, faites de phrases courtes, accompagnées d’illustrations. Le livre se veut ludique, avec des invitations à jouer et à observer, pour mieux intéresser et immerger les enfants dans cet univers. La semaine, le temps, les apprentissages, les adultes, les comptines, les chiffres, l’écriture, la motricité globale, la cantine, les copains, et bien d’autres choses encore, sont abordées de manière douce, informative et intéressante, pour rassurer et renseigner les enfants. Le dessin est rond, assez doux et coloré, présentant des personnages expressifs.

La maternelle est un titre de la collection Mes premiers Dis-moi, des éditions Larousse, qui propose une première approche très informative, pour les jeunes curieux. Un livre, à spirales, ludique, qui vient répondre à 60 questions autour de l’école de la maternelle, pour rassurer, informer, comprendre…

Lien Amazon