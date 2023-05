Abaddon – Si-Naï

Abaddon est une nouvelle trilogie des éditions Soleil, qui débute avec ce premier tome, Si- Naï, paru en avril 2023. Une bande dessinée de Christophe Bec et Robert Carey, une nouvelle série post-apocalyptique, mêlant religion, artefacts et fantastique.

Dans un lieu désertique, un groupe de personnes avance. Au loin, un homme aperçoit le puits de Ta’Oz. Il semble soulagé, car s’était là leur destination. Un autre homme explique qu’il faut se méfier, car c’est une zone souvent infestée de rôdeurs, ou pire encore d’écorcheurs… Avec des jumelles, il inspecte, tente de trouver quelque chose. Il affirme qu’il ne voit rien, qu’il ne semble pas y avoir de danger. Pour lui il faut avancer, mais sent un camarade sur la défensive. Il demande à Assaël ce qu’il a. L’homme explique à Ashkelon qu’il n’aime tout simplement pas cet endroit. Le chef rappelle que le plus important est qu’ils puissent remplir leur gourde. La troupe s’avance et arrive bientôt au puits. Assaël affirme qu’ils ne devraient pas rester trop longtemps dans les parages. Mais Ashkelon rassure, affirmant que l’endroit est désert et qu’ils n’ont rien à craindre !

Malheureusement, Ashkelon se fait poignarder dans le dos. S’ensuit des scènes de combat. Le groupe d’Ashkelon finira par faire fuir les écorcheurs, pour poursuivre la route… En 2027, dans les quartiers est de Sydney, une opération antiterroriste se met en place. Un groupe se déploie, devant une maison… Un artefact va être retrouvé. Au Japon, c’est un autre objet religieux qui est découvert. Ainsi, la bande dessinée oscille entre plusieurs lieux et plusieurs grandes religions qui trouvent des artefacts. Des objets précieux, qui semblent aussi posséder de grands pouvoirs dévastateurs. Quelques générations plus tard, la Terre semble dévastée, un groupe tente de survivre et d’atteindre la cité de Si-Naï. Le récit se met en place, offrant une intrigue assez bien menée, qui se pose et semble offrir quelques grands phénomènes, à venir, alarmants ! Le dessin est plaisant, avec un trait plutôt épais et vif, détaillé et énergique.

Si-Naï est le premier tome de la trilogie Abaddon, récit d’anticipation, des éditions Soleil. Un album qui mêle parfaitement le futur et le présent très proche, les religions, les artefacts, la prédiction d’une fin proche, le fantastique, dans une aventure oppressante et captivante.

Lien Amazon