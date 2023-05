Qu’est-ce donc que le HHC ce nouveau cannabinoïde qui buzz en France ?

Le HHC est un cannabinoïde apparu récemment sur le marché français. Il s’agit d’un composé semi-synthétique dérivé du CBD ou du THC par un processus d’hydrogénation. On prétend qu’il a des effets similaires à ceux du THC, et il a un statut légal. Dans cet article, nous examinerons ce qu’est le HHC, comment il est fabriqué, quels sont ses effets, que vérifier avant d’acheter du HHC, quels sont les risques potentiels et les questions juridiques.

Pour commencer, qu’est-ce que le HHC et comment est-il fabriqué ?

Le HHC est un cannabinoïde, c’est-à-dire un composé chimique qui interagit avec le système endocannabinoïde du corps humain. Le système endocannabinoïde est responsable de la régulation de diverses fonctions physiologiques et psychologiques, telles que l’humeur, la douleur, l’appétit, la mémoire, le sommeil et la réponse immunitaire.

Les cannabinoïdes les plus connus sont le THC et le CBD, naturellement présents dans la plante de cannabis. Le THC est le principal composant psychoactif du cannabis, qui provoque la sensation d’euphorie et modifie la perception, la cognition et l’humeur. Le CBD est un composant non psychoactif du cannabis, qui a divers effets thérapeutiques, tels que des effets anti-inflammatoires, anxiolytiques, antiépileptiques et neuroprotecteurs.

Le HHC n’est pas un cannabinoïde naturel, mais un cannabinoïde semi-synthétique. Il est produit en modifiant le CBD ou le THC par une réaction chimique appelée hydrogénation. L’hydrogénation consiste à ajouter des atomes d’hydrogène à une molécule sous une pression et une température élevées. Cela modifie la structure et les propriétés de la molécule.

Le HHC peut être fabriqué à partir de CBD extrait du chanvre, un type de cannabis qui contient moins de 0,2 % de THC. Le chanvre est légal dans de nombreux pays, dont la France. Il peut également être fabriqué à partir de THC extrait de la marijuana, un type de cannabis qui contient plus de 0,3 % de THC. La marijuana est illégale dans la plupart des pays, y compris la France.

Le processus de fabrication de HHC à partir de CBD ou de THC est complexe et nécessite un équipement et une expertise spécialisés. Ce n’est pas quelque chose qui peut être fait à la maison ou par des amateurs. Le produit final du HHC est un distillat qui peut être utilisé avec divers produits, tels que des fleurs, des résines, des vapes, des aliments, etc.

Quels sont les effets du HHC ?

Selon un petit nombre d’études en laboratoire, le HHC semble avoir des effets largement similaires à ceux du THC. Les effets pharmacologiques et comportementaux du HHC chez l’homme n’ont pas été étudiés, bien que des rapports anecdotiques récents de consommateurs indiquent que ses effets pourraient être similaires à ceux du cannabis.

Voici quelques-uns des effets rapportés du HHC :

Euphorie : sentiment de bonheur et de bien-être

Relaxation : sentiment de calme et de réduction du stress

Stimulation : sentiment d’augmentation de l’énergie et de la vigilance

Créativité : sentiment d’imagination et d’originalité accrues

Appétit : sensation d’augmentation de la faim et du désir de manger

Analgésie : sensation de réduction de la douleur et de l’inflammation

Sédation : sensation de somnolence et d’endormissement.

Voici quelques-uns des bienfaits rapportés du HHC :

Soulagement de l’anxiété

Soulagement de la dépression

Soulagement de l’insomnie

Toutefois, ces effets et bienfaits ne sont pas scientifiquement prouvés et ne sont pas constants d’un utilisateur à l’autre. Ils peuvent varier en fonction de la dose, de la méthode de consommation, de la tolérance individuelle, de l’humeur, de l’environnement et d’autres facteurs.

Quels sont les risques potentiels et les aspects juridiques du HHC ?

Le HHC est un cannabinoïde qui n’a fait l’objet d’aucun test approfondi et n’a été réglementé par aucune autorité. On dispose de peu d’informations sur sa sécurité, sa qualité, sa pureté, sa puissance, ses interactions, ses effets secondaires, ses effets à long terme, son potentiel de dépendance, son risque d’overdose, etc.

Certains des risques potentiels du HHC sont les suivants :

Interactions médicamenteuses

Altération de la conduite

Troubles cognitifs

Psychose (comme le THC)

Dépendance (comme le THC)

Voici quelques-unes des questions juridiques qui se posent à HHC :

Le statut juridique

Réglementation (Il ne fait l’objet d’aucun contrôle de qualité ni d’aucune normalisation officielle)

Étiquetage

Tests en laboratoire

En France, le HHC est actuellement légal tant qu’il est dérivé du chanvre (CBD) et non de la marijuana (THC). Toutefois, cette situation pourrait bientôt changer, car le ministère français de la santé a annoncé le 15 mai 2023 qu’il avait l’intention d’interdire la vente de HHC dans les semaines à venir. Pour ce faire, l’Agence française du médicament doit l’ajouter à la liste des stupéfiants (comme le cannabis). On se demande encore comment les pays Européens peuvent réfléchir à la légalisation du Cannabis pendant qu’en France nous menons un combat contre tout type de produits récréatifs sauf l’alcool qui est pourtant un produit ravageur…

Comment utiliser le HHC de manière sûre et responsable ?

N’ayant fait l’objet d’aucun test approfondi, il n’a été réglementé par aucune autorité. Par conséquent, il doit être utilisé avec prudence et responsabilité,

Voici quelques conseils pour utiliser le HHC de manière sûre et responsable :