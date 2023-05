La fabuleuse histoire de l’Antiquité de Laurent Avezou, publiée aux Editions Dunod, est disponible en librairie depuis le 3 mai. Des grandes pyramides à la chute de l’Empire Romain, l’auteur retrace en 100 dates clés, l’histoire du monde antique.

Chaque évènement est expliqué en deux, trois pages, parfois accompagné d’une illustration.

Parcourir ce livre, c’est voyager sur plusieurs continents. On y découvre des Civilisations précolombiennes, comme celle des Olmèques ou des Paracas. De la Grande Muraille de Chine, on peut se retrouver sous les murs de Jéricho. Evidemment, l’Egypte, la Grèce et la Mésopotamie sont davantage représentées. Dans ces dernières régions, les fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour de nombreux sites et objets historiques.

Parcourir La fabuleuse histoire de l’Antiquité, c’est aussi, rencontrer des personnalités marquantes. Nefertiti, Ramsès II, Confucius, Spartacus ou Cléopâtre font partie des plus célèbres. En outre, Laurent Avezou nous raconte l’histoire de personnages moins connus. C’est le cas par exemple, des frères Cléobis et Biton, héros d’Argos. L’empereur Nintoku, seizième empereur du Japon et la reine de Palmyre Zénobie méritent également d’être davantage distingués.

Deux petites remarques :

Dommage que la plupart des illustrations soient en noir et blanc. Un petit peu de couleur rend toujours la lecture plus agréable.

Il manque des cartes pour situer géographiquement tous les sites.

La fabuleuse histoire de l’Antiquité de Laurent Avezou fait partie de ces livres qu’on aime feuilleter au gré de nos envies. Le choix d’un site, d’un évènement ou d’une personnalité nous fait voyager chronologiquement et géographiquement. Pour les férus d’Histoire, c’est toujours un plaisir de se replonger dans ces époques lointaines, en compagnie de vrais héros.

