Premier tome d’une aventure qui promet de vous secouer aux éditions Ankama !!

Un shonen énervé et fantastique à découvrir dès le 19 mai 23 pour vous secouer la couenne ! (+12)

Le décor :

L’humanité ne dort plus depuis longtemps …

Nos vies hyper-co​n​nectées, overbooked, ont laissé place à d’étranges apparitions dans le ciel. Un jour, d’immenses horloges, comme des glas suspendus, se mettent à flotter, immobile au-dessus de nos têtes. Encore plus bizarres, les aiguilles se mettent à tourner en sens inverses, et des créatures apparaissent…

Pourtant, les humains se sont comme accoutumés de leur présence. Personne ne comprend vraiment d’où elles viennent et pourquoi elles sont là, mais que faire ??

Aujourd’hui, la rue est plutôt animée. Mais qu’est-ce donc ? Un adolescent court à perdre haleine en hurlant : Caféééééééééééé ……. Mais c’est Nathan ?!!! Il a complètement zappé de prendre sa dose de ce liquide noir qu’il est pratiquement forcé de voir pour ne pas s’endormir. Car, voyez vous, Nathan, bien qu’extérieurement ordinaire, est assez tracassé par ses nuits. Enfin, par ses cauchemars. Car, s’il a le malheur de fermer les yeux et de commencer à rêver, s’en est fini pour son entourage : ses cauchemars prennent vie et risque d’anéantir tout ce qui se trouve près de lui. En plus de ça, son reflet dans le miroir a la furieuse habitude de vouloir prendre sa place.

Peut-être que tout ça a un rapport avec ses apparitions d’horloges dans le ciel ??? Il faut qu’il sache. Mais avant tout, il doit s’éloigner de sa famille, de sa sœur, afin qu’il ne soit plus en danger. Mais surtout, il doit découvrir ce qui le « hante »…

Le point sur le manga :

Que de mystères et de suspense pour ce premier tome de Sleepy Boy aux éditions Ankama !! Marika Herzog, l’autrice Berlinoise, nous embarque dans une histoire fantastique, avec un personnage un peu barré !! Il faut dire que ses problèmes sont loin d’être simples : entre nous, matérialiser ses cauchemars en dormant et combattre en permanence son image, ça ne doit pas être facile tous les jours !!!

Et, en parallèle, il doit éclaircir le mystère de ces horloges volantes… Heureusement qu’il garde un humour sans faille, et un tempérament caféiné qui permet à l’autrice de poser son récit nerveux et plutôt …. Explosif !!!! Son « bestiaire » s’habille de toutes sortes de créatures prouvant que son imagination vaut bien celle des cauchemars de son perso principal !!! On plonge dans ce monde et cet univers onirique, pioché dans les croyances et la mythologie, qui, ma foi, a ce côté plutôt effrayant quand même avec de gros questionnements sur le pourquoi du comment !!

La conclusion :

Mais évidemment qu’on adore cette entrée en matière originale et qui pulse à cent à l’heure !!! Et puis ce Sleepy Boy est tellement trognon, rigolo même si son destin est plutôt dramatique, qu’on ne peut que se demander ce qu’il va devenir et être un brin accro pour attendre la suite !! Alors, on prend sa cafetière, (Quoi, t’aimes pas le café ??!! bein sort alors !!), on évite de se mirer devant la glace pour regarder sa tête, et surtout, on veille jusqu’au prochain opus chez Ankama !!! T’as compris ?!!!!