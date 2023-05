Fête des Mères – Coffret moments gourmands Bonne Maman

Pour la fête des Mères, la marque française Bonne Maman, présente un superbe coffret cadeau plein de douceurs et de gourmandises. Une boîte aux motifs floraux, qui propose six confitures et six infusions, pour des moments savoureux, des parenthèses gourmandes.

Depuis 1971, la marque française de confiserie, confiture et biscuiterie, Bonne Maman, nous épate et nous régale ! La tradition et le savoir-faire restent ancrer dans cette marque incontournable et savoureuse, qui ne manque pas de modernité. Ainsi, pour la fête des Mères, la marque présente un coffret aux motifs floraux, comme un bouquet de gourmandise. A l’intérieur se trouvent six petits pots de confitures et six infusions, pour des moments gourmands à offrir.

En effet, le coffret est superbe, avec des fleurs aux couleurs pastel et tendres, accompagnées d’un petit mot plein de tendresse. Amusant, il est aussi gourmand ! Il renferme six petits pots de confitures de 30g. La première confiture est Pêches à la menthe, un surprenant mélange doux et frais, très savoureux. Le deuxième pot propose une confiture de Nectarines blanches et pêches à la verveine citronnelle, une édition spéciale, à retrouver dans ce coffret ! Mirabelles aux épices est la troisième confiture à déguster, une recette unique, délicieuse, qui éveille les papilles. Le quatrième pot propose de savourer une confiture de Framboises et litchis, très douce et estivale. Le cinquième pot renferme une confiture de Cerises à la fleur de sureau, suave, au parfum délicat et bon. Enfin, la dernière confiture Pommes au caramel et à la cannelle, est comme un bonbon, une gourmandise, délicate et réconfortante.

Dans le coffret, derrière des fenêtres, se trouvent également des sachets d’infusion. Bonne journée, Après dessert, Détente, Douceur, Beaux rêves ou encore Réconfort. Cette dernière infusion, une recette pour le coffret de la fête des Mères, qui offre une boisson plaisante et douce à déguster. Toutes les infusions ont leur petit plus, épicé, suave, floral, ou fruité, qui saura plaire à toutes les mamans. Le coffret propose six accords confitures et infusions, pour une parenthèse gourmande. Aussi, il est suggéré de suivre la numérotation, du coffret, pour savourer un moment hors du temps, tout simplement gourmand.

Bonne Maman, marque française, connue et reconnue, présente un joli coffret gourmand, pour la fête des Mères. Un joli bouquet, quelques mots doux, et une invitation à des moments gourmands, à offrir, pour éveiller quelque peu ses sens, entre vue, odorat et goût, à l’approche de la saison estivale.

La marque française et gourmande Bonne Maman est à retrouver par ici…