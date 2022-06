After – Volume 1, le roman graphique aux éditions Hugo BD

After est un roman d’Anna Todd, adapté ici en roman graphique, avec ce premier volume, paru aux éditions Hugo & Cie, en mai 2022. Une bande dessinée captivante, qui présente la passion dangereuse en Tessa et Hardin, entre histoire destructrice et amour absolu.

L’entrée à l’université est un moment crucial, et Tessa n’avait pourtant pas pris conscience que les études supérieures ne se bornent pas qu’à l’enseignement qu’on y reçoit. Elle pense qu’elle était naïve et, d’une certaine manière, elle l’est toujours. Comment aurait-elle pu se douter de ce qui l’attendait ? Dès le premier jour Hardin est entrée dans sa vie… Elle repense aux souffrances dont il est la cause, à sa profonde nostalgie pour la personne qu’elle était avant. Dans ces moments-là, elle n’est plus sûre de rien ! Dès leur première rencontre, Hardin a changé sa vie comme aucune classe préparatoire, aucun cours magistral n’aurait pu le faire… La seule chose dont Tessa soit certaine, c’est que sa vie ne sera plus jamais ce qu’elle était avant qu’Hardin entre dans son cœur… La jeune fille est allongée sur son lit, dans la pénombre de sa chambre, en larmes…

Deux mois auparavant, Theresa se préparait pour aller à l’université. Elle quittait sa maison, pour s’installer dans une chambre, en colocation, à l’université. Elle rencontrait Hardin. La bande dessinée est captivante, elle se lit facilement, est très plaisante. On y découvre Tessa qui fait ses premiers pas à l’université et dont la vie tranquille et l’avenir tout tracé vont être bousculés par sa rencontre avec Hardin. C’est un être troublant, dérangeant, détestable, ingérable, et pourtant il fait naître une passion en elle, qui semble sans limite. L’histoire est prenante, entre drame et amours, Tessa ne sait pas quoi penser, ni quoi faire, tellement elle est troublée et fascinée par ce jeune homme tatoué et sexy, qui ne cesse de jouer avec elle, mais tente aussi de faire sa place à ses côtés. Une relation difficile et passionnée, qui pourrait aussi se révéler destructrice. Le dessin est tout aussi plaisant, il est doux, avec un trait fin, expressif, moderne et efficace.

After est une adaptation en roman graphique, du roman du même nom, d’Anna Todd, qui débute avec ce premier volume, paru aux éditions Hugo & Cie. Un album fascinant, un drame captivant, une romance prenante en histoire destructrice et amour absolu, entre deux jeunes gens différents.

