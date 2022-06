Avantages du trading de Bitcoins sur une bourse de crypto-monnaies

Une bourse de crypto-monnaies est une plateforme numérique qui facilite l’achat et la vente d’une crypto-monnaie comme le Bitcoin. Toutefois, certaines de ces avenues permettent aux utilisateurs de trader d’autres actifs, y compris des devises fiduciaires. Un trading de crypto-monnaies est un intermédiaire: bitiq.app/fr/ entre un vendeur et un acheteur, gagnant de l’argent via des frais de transaction et des commissions.

Par exemple, un utilisateur peut échanger 100 dollars contre des Bitcoins de valeur équivalente ou vice-versa. De même, quelqu’un peut échanger 100 dollars de Bitcoin contre de l’Ethereum ou tout autre altcoin de valeur similaire. Ce concept peut également s’appliquer à divers actifs, en fonction des offres de la plateforme.

Comme les individus ne peuvent pas acheter de Bitcoins auprès de sociétés d’investissement ou de banques, ils s’inscrivent sur des plateformes telles que pour acheter la crypto-monnaie avec des devises fiduciaires, comme le dollar américain. Ces sites numériques permettent aux particuliers, aux entreprises et aux organisations d’acheter, de vendre et de trader des Bitcoins en utilisant leurs comptes.

Comprendre un marché des crypto-monnaies

La plupart des individus utilisent une bourse de crypto-monnaies pour acheter ou vendre des devises numériques. Certains utilisent ces plateformes numériques pour trader plusieurs crypto-monnaies, comme convertir le Bitcoin en Ethereum. Cependant, la plupart des utilisateurs utilisent ces lieux pour acheter des monnaies virtuelles en utilisant de l’argent fiduciaire.

Une bourse de crypto-monnaies reflète le prix actuel du marché du Bitcoin. Par conséquent, certaines personnes les utilisent pour déterminer le montant de Bitcoin à accepter ou l’argent liquide à prendre pour leurs avoirs en crypto lors de tradings via d’autres méthodes. Après vous être inscrit à une bourse de crypto-monnaies, vous pouvez relier votre compte bancaire pour l’alimenter en monnaie fiduciaire afin d’acheter des Bitcoins. Après avoir vendu votre Bitcoin, vous pouvez conserver votre argent sur votre compte de crypto-trading et l’utiliser pour acheter des jetons plus tard ou retirer les fonds sur votre compte bancaire.

Les crypto-monnaies sont à la fois décentralisées et centralisées. Un trading de crypto-monnaies décentralisé permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions de peer-to-peer sans intermédiaire ou tierce partie. Certains utilisateurs préfèrent les tradings décentralisés en raison de certains problèmes liés aux plateformes centralisées. Néanmoins, les tradings décentralisés peuvent ne pas faciliter le trading de devises fiduciaires contre des devises numériques.

Une bourse de crypto-monnaies centralisée est une tierce partie entre un vendeur et un acheteur. Une société privée exploite et contrôle une bourse de crypto-monnaies centralisée. Par conséquent, certaines personnes considèrent que les tradings centralisés sont plus fiables. Environ 99% de toutes les transactions en crypto-monnaies se font via des tradings centralisés.

Pourquoi trader des Bitcoins sur un marché de crypto-monnaies ?

Les individus préfèrent trader des Bitcoins sur des bourses de crypto-monnaies pour diverses raisons. Voici les principaux avantages de trader des Bitcoins sur une bourse de crypto-monnaies.

Interface conviviale : La plupart des bourses de crypto-monnaies centralisées offrent des interfaces conviviales. Par conséquent, les investisseurs et les traders peuvent rapidement commencer à acheter et à vendre cette monnaie virtuelle, contrairement aux transactions peer-to-peer et aux portefeuilles de crypto-monnaies qui sont complexes.

Fiabilité : Les bourses de crypto-monnaies centralisées sont fiables et sécurisées dans les tradings et les transactions. Elles fournissent des plateformes centralisées qui facilitent l’achat et la vente directs de Bitcoins.

Atténuation des risques de piratage : Les bourses de crypto-monnaies décentralisées ne demandent pas aux utilisateurs de transférer des crypto-actifs à des tiers. Par conséquent, le risque de piratage d’une organisation ou d’une entreprise est faible, et les utilisateurs bénéficient de plus de sécurité contre le vol et les hackers.

Anonymat : Un trading décentralisé n’exige pas qu’un client remplisse le formulaire “Know-Your-Customer”. Ainsi, il offre un plus grand anonymat et une plus grande confidentialité à l’utilisateur.

Pas de manipulation du marché : Les bourses de crypto-monnaies décentralisées autorisent les tradings de Bitcoin de peer-to-peer, empêchant ainsi toute manipulation du marché tout en protégeant les utilisateurs des opérations fictives et des transactions fictives.

Les différentes bourses de crypto-monnaies présentent de légères variations dans leurs opérations et leurs exigences pour les nouveaux utilisateurs. De plus, elles facturent des frais variables pour les transactions, et leurs taux de change peuvent parfois différer. Par conséquent, recherchez les mesures de sécurité et les structures de frais lorsque vous choisissez la plateforme à utiliser pour trader des Bitcoins. En outre, lisez les avis d’autres utilisateurs pour déterminer si un marché de crypto-monnaies convient à vos activités de trading et à vos objectifs financiers.