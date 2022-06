Duux : Ventilateurs efficaces et silencieux pour mieux respirer à la maison

Tout le monde a pu constater à quel point il fait chaud en ce moment, et à en croire la météo, la canicule s’est clairement installée. Et sans surprise, nous sommes tous à la recherche d’outils pour nous rafraîchir, à la maison ou au bureau. J’avais donc hâte de vous parler de la marque néerlandaise Duux qui propose des ventilateurs absolument géniaux, hyper efficaces, silencieux, aux designs tendances, le top du top !

Duux : spécialiste de l’air depuis 20 ans !

Il y aurait beaucoup à dire sur la marque Duux tant elle est complète. Son maître-mot ? Mieux respirer chez soi ! Elle a compris qu’il est primordial que l’air que nous respirons soit sain et bon pour la santé. Elle s’est donc concentrée là-dessus pour proposer une large gamme de produits veillant à ce que l’air ambiant soit de qualité. Car on oublie trop souvent à quel point il est important d’aérer sa maison plusieurs fois par jour. Duux a donc décidé de venir en aide de ses utilisateurs en veillant à proposer des produits efficaces, durables également et qui se marient parfaitement avec nos intérieurs.

Des produits décoratifs au design luxueux

J’avais forcément envie de faire une parenthèse en vous parlant du design des produits proposés par Duux. Leurs lignes sont superbes, à commencer par les ventilateurs qui sont habituellement peu esthétiques au milieu de notre salon. Ici, il est plus question de lignes tendances, modernes, arrondies, bien pensées. C’est bien simple, elles se font complètement oublier et à la fois elles surprennent par leur modernité. Et cela a toute son importance lorsqu’on est à cheval sur la décoration d’intérieur notamment.

Un large catalogue de produits

Avant de vous donner mon avis détaillé sur l’un de leurs best-sellers, à savoir le ventilateur Whisper en version Flex, je tenais à vous présenter la gamme de produits que propose la marque. On retrouve notamment des purificateurs d’air, des humidificateurs, ainsi que des climatisations mobiles. Et comme le look a toute son importance, le choix est large : forme, hauteur, largeur, tout y est, il suffit de faire son choix. Les couleurs sont épurées, en noir ou blanc. Bref, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d’œil à la boutique en ligne pour observer chaque modèle proposé.

Mon avis sur le ventilateur Whisper Flex

Avant de découvrir la marque Duux, j’étais à mille lieues d’imaginer qu’il existait des ventilateurs d’une telle qualité esthétique et qui plus est efficaces.

Pour commencer, je tenais à préciser que la livraison est rapide et soignée, le ventilateur est parfaitement emballé, dans un carton sécurisé, pas de risques donc de le retrouver en mille morceaux. J’ai eu le plaisir de recevoir le modèle Whisper Flex Smart Blanc sans batterie, mais il existe aussi en noir. Soit, un ventilateur qui fonctionne sans fil. Tout de blanc vêtu, son pied est réglable en hauteur, ce qui permet de l’utiliser de différentes façons : posé sur la table lorsqu’on travaille dans une salle étroite par exemple. Et pas d’inquiétudes pour le bruit, puisqu’il n’en fait quasiment pas.

C’est d’ailleurs ce qui m’a scotché lorsque je l’ai mis en marche pour la première fois, il est discret, à tel point qu’il ne vous empêchera pas de dormir. Pour rafraîchir la chambre d’un enfant au début de sa nuit, c’est l’idéal par exemple, pareil si l’on souhaite lire un bouquin au calme, il se fait rapidement oublier, contrairement à d’autres ventilateurs très bruyants, présents dans le commerce. D’ailleurs, il possède un mode nuit qui éteint l’écran après 10 secondes pour ne pas être dérangé par la lumière qui se dégage de l’écran LCD numérique.

Autre point positif, son orientation horizontale (à 90°) et verticale (à 100°) qui permet de diffuser l’air partout dans la pièce. Et c’est vraiment génial, car cela donne presque l’impression que l’air sort d’une climatisation. Le simulateur de vent est super ! La télécommande quant à elle est intuitive et permet de piloter le ventilateur à distance.

Enfin, il faut quand même préciser qu’il possède 26 positions, 26 vitesses réglables, ainsi que plusieurs modes de vents différents. Il est donc polyvalent, économe en énergie. Et pour ceux qui ont envie d’utiliser l’application gratuite Duux, disponible sur Apple Store et Google Play, sachez d’un accès WiFi (2.4 Ghz) est configuré dans le ventilateur.

Pour résumer, voici les spécifications techniques rédigées par la marque Duux :

Dimensions – 34 x 34 x 51-88 cm

Consommation d’énergie – 3-w

Niveau de bruit – 13 dBa

Circulation de l’air – 710m³/h

90⁰ balancement horizontal

100⁰ balancement vertical

26 choix

Vent naturel et mode nocturne

Écran LCD numérique

Plateau tournant en aluminium

Pales de ventilateur doubles

15m de portée de vent

Minuterie – 0-12h

WiFi – 2.4Ghz

A utiliser sur secteur ou sur batterie*.

Télécommande incluse

Comprend l’application gratuite Duux (disponible dans App Store et Google Play store)

Je dois bien reconnaître avoir été agréablement surprise par la marque Duux, et notamment par cette qualité qui la caractérise. Le ventilateur est génial, il va vite s’imposer comme un indispensable cet été, j’en suis persuadée. Si vous avez envie de vous l’offrir, rendez-vous sur le site en ligne Duux, en ce moment le modèle Whisper Flex Smart + Pack batterie renouvelé est à 169.99 € au lieu de 199.99 €.

Bel été à tous !