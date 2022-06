FAKE NEWS Franceinfo : une boîte de jeu avec 130 cartes pour apprendre à détecter les fake news !

“Un parc animalier a mis des perroquets à l’écart parce qu’ils insultaient des visiteurs” ; ” Le virus du Covid-19 est propagé dans le monde entier par les ondes de la 5G, une technologie de téléphonie mobile nouvelle génération. ” ; ” Pendant son stage, un ado de 17 ans découvre… une nouvelle planète ! ” ; ” Incroyable ! Des scientifiques ont recréé la voix du roi Louis XIV plus de 300 ans après sa mort ! ” …..Véritable info ou fake news ?

Ados et adultes, nous sommes tous aujourd’hui ultra connectés, sans cesse abreuvés d’infos via nos smartphones. Nous passonsde plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, tombant à la merci des fake-news qui y prolifèrent. Défiance à l’égard des vaccins, complot mondial, la pandémie de Covid-19 met en lumière, la frontière ténue entre le vrai et le faux.

Ce jeu instructif qui a pour mission de nous apprendre à réfléchir aux infos qui se trouvent sur notre chemin, vous aidera à faire le tri et à croiser les infos.

Le but du jeu ? Rassembler le plus vite possible suffisamment de cartes Actu et Images et donner la réponse juste. Pour gagner la partie, chaque joueur devra mettre à l’épreuve ses connaissances parmi les différentes thématiques Animaux, Société, Politique, Culture et Divertissement, Sciences et Santé pour être le premier à valider son parcours. Au fil des cartes vous devrez déterminer le nombre de questions à valider dans chacune des catégories. Ces cartes vous apprendront à repérer les fausses informations et à vous entrainer au sens de l’analyse et de l’observation. Cerise sur le gâteau, vous allez découvrir des anecdotes fascinantes qui vont surprendre même les plus érudits d’entre nous. Cette boîte pédagogique très pratique peut être emmenée partout, chez des amis, dans un bar, et bien sûr en vacances. Si vous voulez apprendre à comment distinguer vraie info et fake news tout en partageant de bons moments en famille ou entre amis, ce jeu est fortement recommandé.

Jean-Christophe Mary

FakeNews Franceinfos Gründ. Un jeu pédagogique de 130 cartes.