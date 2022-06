Midas le roi aux oreilles d’âne – Mythologie & compagnie

La collection Mythologie & compagnie, des éditions Nathan, se complète avec un nouveau titre, Midas le roi aux oreilles d’âne, paru en avril 2022. Un roman jeunesse, de Clémentine Beauvais et Céline Giglio, qui vient présenter un récit curieux, un brin changeant, suite aux aventures des héros.

Le soleil rouge se couche sur la Phrygie. Agathon, le coiffeur a terminé sa journée, il s’apprête à rentrer chez lui. Aujourd’hui, il a bien travaillé, avec 27 clients et autant de petits tas de cheveux balayés par le vent. Agathon est un vieillard, ou presque, il coupe les cheveux depuis tant d’années qu’il n’en a lui-même, plus un seul sur la tête. Alors qu’il emballe soigneusement ses lames et ciseaux, dans une sacoche en cuir, une ombre se profile dans l’entrée de sa boutique. Une personne demande au coiffeur de reste encore un peu. Agathon grommèle qu’il a fini sa journée, qu’il faudra revenir demain.

C’est le roi Midas qui est venu le voir. Agathon est réputé pour son talent et pour sa discrétion, aussi, il va lui demander de garder un secret. Le roi porte un étrange bonnet long et laineux, sou lequel il cache deux longues oreilles poilues qui s’agitent. Des oreilles d’âne que le roi Midas va s’apprêter à dévoiler l’histoire. Mais le secret, que Midas veut tant garder, est difficile à tenir… Le récit est bien découpé, avec de courts chapitres adaptés aux jeunes lecteurs qui vont découvrir une nouvelle histoire de la mythologie grecque, assez différente des autres récits, loin des héros rusés et courageux. L’histoire reste malgré tout palpitante et captivante. Quelques illustrations accompagnent parfaitement le récit.

Midas le roi aux oreilles d’âne est un nouveau titre de la collection Mythologie & compagnie, des éditions Nathan. Un récit surprenant, plein de magie, autour d’un secret qui devrait être bien gardé, mais qui cherche par tous les moyens de s’échapper…

