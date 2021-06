Agata, tome 2, Broadway

Broadway est le deuxième tome de la série Agata, des éditions Glénat, paru en mai 2021, présentant le grand banditisme des années 1930, dans l’Amérique de la Grande Dépression. Une bande dessinée d’Olivier Berlion, très bien ficelée et captivante.

Août 1932, aux Etats-Unis, à New York, Meyer appelle Charlie pour lui parler d’une urgence. En effet, les hommes de Charlie ont enlevé le gamin de la cimenterie, comme prévu, mais il y a eu un problème. Une blonde s’est interposée, et semble être bruyante ! Une fois arrivés à leur repère les hommes de main de Charlie, Agata, pourtant retenue par un homme, demande en criant, de relâcher Pete. Un autre homme arrive et demande pourquoi la fille n’a pas eu le droit au chloroforme. Un gars explique qu’ils ont passé la bouteille sur le gamin, la jeune femme n’était pas prévue ! Un peu plus tard, Agata se retrouve dans une pièce fermée. Un homme lui demande si elle n’a jamais appris à la boucler lorsqu’elle était gamine. Agata ne répond pas et demande où se trouve Pete. L’homme lui affirme de ne pas s’en faire et de se laisser faire. Agata réplique aussitôt…

Alors que le procureur du district sud de New York, Thomas Dewey, tente de faire du ménage dans la ville, mettant en prison tous les grands bandits, Agata est sur le point de rencontrer l’un d’eux. Lucky Luciano, qui règne en maître absolu sur la pègre de New York. Le malfrat est rapidement séduit par cette jeune femme, lui offrant une prison dorée, et l’opportunité de monter sur les planches de Broadway. Un rêve entouré d’un cauchemar pour la jeune femme, qui tente malgré tout de s’en sortir. La bande dessinée présente donc la suite des aventures d’Agata, qui se révèle un peu plus, grâce à sa famille, et le grand banditisme, à travers les coups de Lucky Luciano qui se fait sa place. Le récit est bien posé, très travaillé, fluide et agréable à découvrir, présentant plutôt un drame, mêlé à la pègre et ses tueries et une romance. Le dessin est réaliste et également très travaillé, avec un trait fin, vif et fluide, captivant, offrant un cadrage dynamique.

Broadway est le deuxième tome de la série des éditions Glénat, Agata, présentant un grand drame inspiré de faits réels, s’inspirant de la période d’immigration massive, du grand banditisme, des transformations économiques et sociales de l’Amérique de la Grande Dépression.