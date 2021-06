Harrap’s Yes you can – Pour lire en anglais

La collection Harrap’s Yes you can, des éditons Larousse, se complète avec deux nouveaux ouvrages qui proposent de lire en anglais des ouvrages d’Arthur Conan Doyle et George R.R. Martin. Deux livres parus en mai 2021, pour découvrir des textes intégraux en VO, pour lire en anglais.

A study in Scralet est le premier roman en VO à découvrir, la première aventure de Sherlock Holmes, en version intégrale. Un récit captivant, fabuleux, qui propose donc de redécouvrir ce roman, ce grand détective et son acolyte John Watson, pour une première grande enquête. The Mystery Knight est le deuxième roman en VO à lire, également, qui présente une nouvelle aventure de Dunk et son écuyer. Une autre version intégrale, avec, là encore, en marge, des traductions pour bien comprendre et assimiler le texte. Les prémices de Game of Thrones, qui ravira les fans et les lecteurs qui veulent travailler et peaufiner leur anglais.

La collection s’enrichit donc de deux nouveaux grands et beaux romans, de deux grands auteurs. Deux ouvrages travaillés, pour lire en anglais, avec en marge le vocabulaire et les expressions figurées, ou encore la syntaxe, pour pouvoir mieux comprendre et suivre les récits. Des notes importantes et nombreuses, pour permettre d’avancer facilement dans la lecture. Aussi, ceux ne sont pas des traductions littéraires, mais plutôt un sens qui conviendrait au mieux aux histoires présentées, qui sont à retrouver, pour rester au cœur même de ces récits captivants, entre angoisse, humour et suspense. Les traductions se veulent donc des clés essentielles et nécessaires à la compréhension des romans.

A study in Scarlet et The Mystery Knight sont deux nouveaux titres de la collection Harrap’s Yes you can, des éditions Larousse, qui propose de lire en anglais, donc en versions originale et intégrale, deux romans captivants de deux grands auteurs, avec des traductions en marge pour bien comprendre le texte.