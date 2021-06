Les Petites Natures – La BD pour les écolos en herbe

Les Petites Natures est une bande dessinée d’Olivier Pog et Laura Reynaud, parue aux éditions Slalom, dans la collection Tuschuss !, en mai 2021. Un livre moderne, qui présente trois héros attachants, invitant à travers les aventures de ces trois enfants à découvrir la faune et la flore.

Inès est dans sa chambre, elle est en train de remplir des cartons. La jeune fille trouve que c’est une corvée. Bientôt elle est appelée par sa mère. Léa est venue la voir. Inès est ravie et descend rapidement les escaliers, pour aller à la rencontre de sa meilleure amie. Alors qu’elle s’apprête à quitter la maison, sa mère lui demande si elle lui a dit… Inès affirme qu’elle ne l’a pas encore fait. Dehors, Léa l’attend sur son vélo. Elle explique qu’il faut qu’elle prenne son vélo, car elles ont une urgence… Léa commence à pédaler, affirmant qu’elle expliquera tout en chemin. Un peu plus tard, dans la forêt, deux personnes âgées et leurs petits-enfants aperçoivent des silhouettes à vélo. Le grand-père remercie les deux jeunes filles d’être venues si vite. Elles découvrent alors un hérisson tout tremblant, qui a besoin d’être sauvé. Inès constate qu’il tremble de froid et va le prendre avec un pull rouge.

C’est à travers des histoires courtes, plaisantes et instructives, que l’on découvre Léa, Inès et Arthur, le petit frère de Léa. Les deux jeunes amies ont créé une association, Les Petites Natures. Mais tout semble tomber à l’eau lorsqu’Inès annonce qu’elle doit déménager. Malgré cette épreuve, les deux jeunes filles restent unies et Arthur va venir en aide à sa grande sœur et ainsi intégrer Les Petites Natures. La bande dessinée présente ainsi le quotidien de ces enfants attachants, qui viennent en aide à un hérisson, découvrent les vertus des orties, comment faire une limonade de sureau, les bienfaits du plantain, la construction d’une boîtaphone… Les récits sont simples, plaisants, parfois drôles, touchants et surtout instructifs, avec quelques informations et anecdotes sur la nature, la faune et la flore. Trois tutoriels sont également à retrouver dans l’ouvrage, pour aller un peu plus loin et faire comme les héros. Le dessin est également simple, plutôt doux, expressif et plaisant.

Les Petites Natures est un livre sensible, des éditions Slalom, qui présente de jeunes héros qui protègent les animaux et l’environnement. Ainsi, à travers la relation sœur-frère, la patience et la connaissance se transmettent à travers un quotidien touchant, plein d’informations et d’astuces.