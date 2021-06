M’asseoir cinq minutes avec toi est un roman poignant de Sophie Jomain, paru aux éditions Leduc, dans la collection Charleston, en mai 2021. L’histoire d’une famille déchirée, par l’arrivée d’une enfant différente, où chacun tente de trouver sa place…

Une mère demande à sa fille de faire ses lacets avant de partir, sinon elle risque de se casser la figure… Pauline jette un regard désespérée à sa mère. Elle s’assoit dans l’entrée sur une marche et se penche. Alors que Pauline se cache derrière ses cheveux, sa mère la regarde et sait que sa fille n’y parviendra pas. Le visage de Pauline est crispé. La jeune fille affirme que dans sa classe, tout le monde sait faire ses lacets, sauf elle. Elle pense qu’elle est nulle ! Sa mère la rassure immédiatement, affirmant qu’elle n’est pas nulle, et que cela n’est pas si simple, avant de lui faire un sourire.

Le récit présent le quotidien d’une famille difficile, entre la relation de couple et le handicap d’une jeune fille attachante. Aussi, dans ce quotidien, chacun tente de trouver sa place, entre une petite fille différente, qu’il faut accompagner, un père qui culpabilise et aimerait aussi avoir un rôle de mari et une mère qui essaie de faire face à tout. Le roman est sensible, touchant, poignant, émouvant, avec ces relations difficiles, entre amour, incompréhension et tourmente. La plume est plaisante, traitant avec tendresse sur un sujet difficile, entre justesse et réflexion. Le handicap est mis en avant dans le quotidien de ce couple et de cette mère, narratrice, avec l’acceptation, mais aussi le sujet de la séparation, de ce couple qui pensait pouvoir tout vivre.

M’asseoir cinq minutes avec toi est un roman émouvant, poignant et joli, des éditions Charleston, qui présente l’histoire touchante d’une famille, d’un couple, dans la tourmente, face au handicap d’une fille belle, sensible, différente, autiste…