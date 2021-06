Mon frère cet otaku – Manga – Éditions Komikku

Partagez





Mon frère cet otaku aux Éditions Komikku, raconte l’histoire de Kirika Amano. Comme toutes les jeunes filles de son âge, elle prépare son entrée à l’Université. Mais, lorsqu’elle n’assiste pas aux sorties organisées par ses copines, celles-ci s’interrogent ! Elle ne peut pourtant pas leur révéler le secret qu’elle partage avec son frère ! Ce serait la honte !!!!

Seinen- Vol.1 paru le 3 Juin 2021. (+14)

Le décor :

Quand ton frère ne sort plus de sa chambre depuis plus de quatre ans, c’est surement qu’il a mieux à faire !! Kirika, est au petit soin avec son « Hikimori »de frère, et elle le chouchoute tous les jours, en s’occupant bien de lui. Elle a découvert il y a peu, que celui-ci, est un de ces garçons, qui, en plus d’être « agoraphobe », lit des mangas BL (boys Love). Mais, ce qui l’a surprend le plus, c’est qu’il a déjà créé lui même ses propres manuscrits BL. En plus, il est plutôt reconnu dans le milieu !!! On appelle ça des « dōjinshis », des fanzines mangas, fait par des amateurs !!

Mais voilà, après lui avoir demandée de l’aider à finir son manuscrit, en la soudoyant avec de la nourriture, son péché mignon, celui-ci, la supplie à présent d’assister, à sa place, aux différentes conventions qui auront lieu, afin de présenter son travail au plus grand nombre !!!!

Une opportunité pour Kirika, dont le but est de permettre à son frère de « re-sociabiliser ». Mais également un défi, à relever, mais auquel elle prendra finalement goût !!!

Le point sur le manga :

Mimu Oyamada met en scènes, sous forme de chapitres, différentes anecdotes de la vie compliquée d’un frère et d’une soeur. Teruo est un jeune homme particulièrement beau et charmant, mais extrêmement timide et en manque de confiance en lui ! Il a sans cesse besoin d’être rassuré, par sa soeur, Kirika, qui joue vraiment le rôle d’un parent, plus conciliant !

Le sujet du « hikimori » est largement abordé dans le manga. Même si Teruo gagne de l’argent en vendant ses manuscrits qui ont un succès terrible auprès des filles, il ne peut subvenir à ses besoins !

Le personnage de Kirika est particulièrement amusant : une jeune fille que l’on soudoie avec des bons de restaurant ou avec de la viande, ce n’est pas courant !!! Et tous les quiproquos, tout au long de l’histoire, sont assez burlesques !!

Mon frère cet Otaku aux Éditions komikku, reste une belle histoire affective, entre les deux protagonistes, et l’acceptation de l’autre, avec ses passions, quelles qu’elles soient !

La conclusion :

Mon frère cet otaku aux Éditions Komikku est un véritable clin d’oeil à la complicité frère/soeur. Mettant en scène des situations cocasses où chacun d’eux doit « apprivoiser » l’autre afin de mieux le connaitre. Ce qui implique pas mal de « gags » confrontant la sexualité de chacun, et sa manière de comprendre les choses !

Une comédie légère et pétillante en one shot, avec des personnages attachants !