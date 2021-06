Esma – Un polar sur fond de drame social

Esma est une bande dessinée d’Iwan Lépingle, parue aux éditions Sarbacane, en mai 2021. Un polar bien mené et posé, sur fond de drame social, qui présente des personnages ni bien, ni mal, assez juste, curieux, intéressants, captivants, attachants et complexes.

Une jeune femme jardine, elle entretient un parterre de fleurs. Elle voit une voiture arrivée dans un domaine révélant une villa. Elle y voit la propriétaire arrivée, Siham. Audrey travaille au domaine, pour la saison, afin d’entretenir les espaces verts. Elle est la narratrice de cette histoire, elle explique que les pressentiments ou les intuitions ne sont pas son truc, et qu’elle est plutôt du genre à croire ce qu’elle voit. Dans le regard d’Esma, elle a vu quelque chose de bizarre, comme une drôle de lueur. Avec l’arrivée de Siham, la patronne, la villa allait désormais être fermée à Audrey. Elle savait qu’elle ne verrait plus Esma avant un temps… L’été avait été chaud et humide, la fin de la saison annonçait encore une période chargée pour Audrey, qui devait encore couper les haies.

C’est là qu’elle a rencontré Esma, une jeune Turque, sans papiers, avec qui elle sympathise, tout comme un autre collègue du domaine, un jardinier, qui s’occupe du terrain autour de la villa. Une nuit, la jeune femme débarque chez elle, dégoulinante et effrayée. Elle lui explique alors que sa patronne a été tuée par deux hommes. Youssef a également été tué, donc Esma a pris la fuite, espérant trouver refuge auprès de sa nouvelle amie. Là commence une enquête pour les deux jeunes femmes, qui tentent de faire la lumière sur ce double meurtre, tout en se cachant. Esma ne souhaite pas aller tout raconter à la police, de peur de retourner dans son pays d’origine, fuyant sa famille… La bande dessinée présente un polar bien ficelé, sur fond de drame social, qui est très posé, détaillé, tout en gardant le suspense nécessaire pour continuer la lecture. Le dessin est simple et efficace, plutôt rond, expressif, jouant avec les ombres et deux couleurs.

Esma est un récit complet, des éditions Sarbacane, qui présente un polar bien mené, sur fond de drame social. L’enquête de deux femmes dont l’une est un témoin et l’autre profondément touchée par le regard de celle qu’elle cache et tente de sauver.